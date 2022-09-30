Фотофакт: Как заготавливают рыбу усть-янцы

На приемном пункте СПК КМНС «Усть-Яна»(руководитель Павел Горохов) в эти дни «жарко». Сельхозпредприятия села Усть-Янск пользуясь спадом воды на реке Яна интенсивно сдают рыбу. Путина — важное событие для жителей села Усть-Янск, сообщает тгк Заря Яны.

Фото: тгк Заря Яны Источник: тгк Заря Яны

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