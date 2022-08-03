Фото: в Якутии начался грибной сезон!

После дождей грибов появилось видимо-невидимо. Фотофакты небывалого урожая грибов в Якутии появляются в якутских соцсетях. Готовьтесь к грибному сезону! Тихая охота в разгаре. Столько грибов собрали за час на Намцырском тракте. тгк @sakhahunter В Момском районе грибы выросли на каждом шагу, сообщает тгк Pryanya Якутия.

Фото: Телеграм Источник: Телеграм

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