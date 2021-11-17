Фламинго Гришу перевезли в Мирный. Экзотическую птицу временно поместили в природном парке «Живые алмазы Якутии». По мнению экологов, там условия более подходящие, сообщает «Алмазный край» из Мирного.

Напомним, в начале ноября розового фламинго нашли в Ленском районе недалеко от Чаяндинского месторождения.

Неравнодушные люди отогрели и приютили птицу в офисе местной столовой, дали имя Гриша. Ветеринары предположили, чтоптенец отбился от стаи. В Ленске Гриша пробыл два дня. Прошло две недели, а птица все еще ждёт, когда ей найдут постоянное место жительства.

Светлан ФЕДОРОВ, главный специалист департамента охотничьего хозяйства Министерства экологии Якутии: — Все анализы сделаны, птица упитанная, здоровая, хорошо питается, энергичная . Дальнейшая судьба еще неизвестна. Мы ждем решение комиссии Росприроднадзора.

https://almaz-media.tv/syuzhetyi/lensk/15647-flamingo-grishu-perevezli-v-mirnyj.html