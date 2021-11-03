03.11.2021
11:53
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Природа

Раненного фламинго нашли в Ленском районе

На Чаяндинском месторождении в Ленском районе вахтовые работники нашли на дороге фламинго, сообщает Yakutia-Daily.

— Птица сейчас живет у нас. Ничего не ест, лишь редко пьет воду. Жалко. У фламинго ранено крыло, такое ощущение, что кто-то подстрелил. 4 ноября его отвезут в город Ленск, — рассказали ЯкутияDaily работники месторождения.

Научный сотрудник отдела природы якутского Музея им. Ем. Ярославского Владимир Бочкарев прокомментировал, что ранее тоже фиксировались случаи залета этих экзотичных птиц в Якутию. Так, в 70-80-х годах были случаи залета фламинго на территории Центральной и Западной Якутии. Один из последних — в ноябре 2019 года в Нюрбинском районе.

— Это очень специфичная в нашем регионе птица. Она любит солоноватые  водоёмы, постоянно кормится в агрессивной среде, собирая рачков, — добавил научный сотрудник.

Фото: Yakutia-Daily.ru
Источник: Yakutia-Daily.ru
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