Ежедневный гороскоп сегодня: суббота 1 октября 2022

Оповещение о Луне

Фаза Луны: Растущая Луна. 6, 7 лунный день.

Избегайте покупок или важных решений сегодня после 17:30. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте быть праведным сегодня, потому что это искушение. Когда дело доходит до политики, религии или ваших личных убеждений, вы можете бросить вызов другим, особенно потому, что вас поддерживает кто-то старше или более опытный. Но в чем смысл? Пиррова победа? Помните: нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Споры о каком-то финансовом соглашении, совместном имуществе, налогах, вопросах страхования или наследства могут возникнуть сегодня. Возможно, вы апеллируете к авторитету кого-то постарше или у власти. Скорее всего, вы добьетесь успеха, объединив усилия коллег.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вас может раздражать близкий друг или партнер, особенно из-за традиционных верований или политики. Вместо этого сосредоточьтесь на веселых, развлекательных развлечениях. Почему бы и нет? Принимайте приглашения на вечеринки и общение. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми мероприятиями с детьми. Веселитесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома или пригласить людей собраться там, где вы живете. Вы можете показать, как вы улучшили свой дом. По общему признанию, споры, касающиеся домашних животных, вашего здоровья или вашей работы, могут отвлечь вас. Не тратьте свою энергию. Идите с тем, что работает.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня родители могут столкнуться с трудностями в отношениях со своими детьми. Бывает. Это, безусловно, идет с территорией. Помощь от кого-то старше может помочь. Между тем, общение с братьями и сестрами, родственниками и соседями будет оптимистичным. Наслаждайтесь короткой поездкой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для финансовых вопросов, бизнеса и торговли. Фактически, вы можете воскресить старые идеи или завершить проект, что в конечном итоге приведет к увеличению доходов или финансовой выгоде для вас. Не тратьте время на бытовые дрязги, особенно с родственницами. Вам это не нужно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам нравится гармония вокруг вас. (Вот почему вы умеете угождать людям.) Избегайте сегодня споров при ежедневных контактах, которые могут легко возникнуть. Вместо этого сосредоточьтесь на отношениях с партнерами и близкими друзьями, которые будут теплыми и поддерживающими. Избегайте неприятных людей, потому что жизнь коротка (и интересна).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Держитесь подальше от финансовых споров, потому что вместо этого они могут испортить вам день. Вместо этого наслаждайтесь тишиной в одиночестве с собой и несколькими другими людьми. Хорошие новости о вашем здоровье, а также веселое времяпрепровождение с домашними животными станут источником удовольствия. Будьте счастливы!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это классический день для раздраженного обмена мнениями с другом или партнером, потому что вы оба раздражены или не согласны друг с другом. Постарайтесь отложить это в сторону, чтобы вы могли сосредоточиться на взаимодействии с клубами или группами или с другом, который является творческим и артистичным. Это спасет ваш день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня может быть сложно иметь дело с кем-то, особенно потому, что вы чувствуете, что не можете говорить. (Вы делаете медленное закипание за кулисами, что расстраивает.) К счастью, отношения с родителями, начальством и членами семьи положительные. Идите с тем, что работает.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут возникнуть трудности с детьми, социальными ситуациями или спортивными мероприятиями. Ваш лучший вариант — обходить стороной эти трудные ситуации, которые приведут только к некоторому огорчению. Вместо этого поговорите с родственниками, ежедневными контактами и братьями и сестрами, потому что эти взаимодействия будут оптимистичными и приятными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут произойти семейные ссоры и бытовые проблемы. Избегайте их, если можете. По иронии судьбы, это отличный день для бизнеса и коммерции, а также финансовых переговоров. Если вы правильно разыграете свои карты, к вам придут деньги, подарки и вкусности. Идите туда, где ваш хлеб намазан маслом!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Чулпан Хаматова (1975) и актриса Нина Усатова (1951) сегодня отмечают день рождения. Вы достойны. Несмотря на то, что вы обаятельны и симпатичны, вам нравится все контролировать. Вы уверены в себе и гордитесь своим упорным трудом. В этом году вы пожинаете плоды всей своей тяжелой работы, потому что другие замечают ваши таланты. Вы можете быть в центре внимания!