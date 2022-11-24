Еще у одного любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не сделав для себя должных выводов вновь в сентябре 2022 года сель за руль автомобиля находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГИБДД,

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, у осужденного судом конфискован и обращен в доход государства автомобиль марки «Форд Фокус».

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.