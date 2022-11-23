Любителя пьяной езды лишили свободы и автомобиля

Прокуратура Ленского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Ленска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что подсудимый будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, не сделав для себя должных выводов, вновь в октябре 2022 года сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Его противоправные действия пресечены сотрудниками государственной автоинспекции.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года 3 месяца.

Кроме того, на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, которым подсудимый управлял в момент совершения преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.