Эпическая традиция северян и современная культура: парадоксы взаимодействия

Указом президента наступивший год посвящен культурному наследию народов России. Решение продиктовано с целью сохранения культурных традиций и памятников, этнокультурного многообразия и самобытности народов России.

Два года назад был опубликован авторский материал о ситуации и динамике этнической культуры «На переломе: тезисы об этнической культуре саха» (https://sakhalife.ru/na-perelome-tezisy-ob-etnicheskoj-kulture-saha/). Там отмечено, что этническому не остается места в современной реальности. Оно в лучшем случае смещается в искусство, которое становится внутренней алхимией этнокультурной модернизации, подразумевающей социально-экономический и хозяйственно-организационный этап, обязательный для прохождения этническими культурами. Без этого невозможно помыслить полноценную модернизацию, живую благодаря наличию села, традиции и их социальных кодов.

Наступило мировое время, когда рельефно обозначились политико-экономические и геополитические напряженности. Это подтолкнуло к проведению интересных параллелей с концентрированным выражением этнической культуры — героическим эпическим наследием Олонхо. Тезисно сформулируем несколько идей увязывающих вместе, как это не прозвучит странно, эпику и современную культуру.

Холод – это не только бренд республики. Холоду на Севере и в Арктике Северо-востока России современная техника и технологии предложили не мало, но есть потенциал для роста. По крайней мере, обыватель про это даже и не ведает. Только с точки зрения решения узких индустриальных холодовых проблем в технике и технологиях мы получили, например, школу академиков В.П. Ларионова и П.И. Мельникова (подробнее: https://youtu.be/FUO-0fHrL6Q https://youtu.be/Sh0CGtuwPI0 ), известных в республике исследовательских институтов Физико-технических проблем Севера и Мерзлотоведения ЯНЦ СО РАН.

Разностороннее использование энергетического потенциала Холода остается пока прерогативой лишь традиционной культуры северян. Должны ли мы восхищаться качеством культуры традиционного общества эпохи домодерна, должен ли чему-то научить нас этот факт? Есть ли в этом какой-то скрытый смысл?

Ответы на эти вопросы неоднозначны, но исследователи работают. Тема Холода без сомнения заявит о себе достаточно ярко в свете второй волны индустриализации Севера и Арктики, а мы добавим, органичного этапа этнокультурной модернизации северян. Как недавно отметил президент РАН А.М. Сергеев: «Холод – это научное богатство Якутии», которое таит много полезных открытий.

Смысл «холодовой этнокультуры» становится важным и возникает для разных сфер современной жизни. Холод не только туристический бренд республики. Он де-факто стал фундаментальным «брендом» и условием сохранения / консервации культуры народов Северо-востока России, донесших принципы своего мифологического сознания. Якутский Холод «законсервировал» традиции эпохи домодерна, пронеся через столетия, до первой четверти XXI века проверенные многовековым опытом эффективные технологии жизнедеятельности предков — северное животноводство, рыболовство, охотпромысел, несущих глубокий рациональный хозяйственный и метафизический обрядово-ритуальный смысл, заточенный на них (подробнее: https://youtu.be/yu2NTPD6zBE ). Заметим, что Холод законсервировал в мерзлоте останки плейстоценовой мегафауны, ставшей сегодня индустриальным ресурсом нескольких городов Китая и Западной Европы. Мы имеем в виду мамонтовую кость — одну из линейки «продукции» нашего Холода. Но есть и другие невидимые глазу находки, которыми оригинально пользуются якутские ученые-биотехнологи для применения в сельском хозяйстве. Ими впервые выделены и зарегистрированы уникальные микроорганизмы, сохранившиеся в мерзлотных грунтах Якутии (подробнее: https://youtu.be/Dc7Qmo2Zs84 https://youtu.be/Hqc8Eaec2Xc ).

2. Культура, впитав мир через сказки и мифы, «сделала» их перманентными сценариями своей жизни. Эти сценарии парадоксальным образом просвечивают в современной социальной и политической реальности. Бессмертные мифы поистине тайные врата, через которые Логос Космоса продолжает эманировать историю развития общества, выплетая причудливые сюжеты и драматические повороты современной цивилизации. Поистине миф играет нами!

Парадоксально, но эпичность разворачивающихся сегодня мировых политических сюжетов с крахом глобальной «либеральной» идеологии и финансового капитализма, пандемией и ростом военно-политического напряжения, стала, без снисхождений, изоморфна эпике Олонхо! Олонховеды известных институтов могут внимательно просмотреть известные сюжеты из разных сотен «сценариев» Олонхо, чтобы подсказать ориентиры. Там по всей вероятности заложены провидческие прогнозы о будущем, скрытые механизмы обретения гармонии природы и общества, а кое-где напрямую эксплицированы готовые схемы и решения. Например, для нынешней глобальной экономики, зашедшей в тупик финансового капитализма и находящейся на перепутье, может оказаться востребованным феномен «метафизической стоимости» традиционного общества в противоположность меновой стоимости, породившей капитализм. Идеи «сакральной собственности», которые могут лечь в основу формулировки принципов новых общественно-экономических отношений и социальных технологий. А часто повторяющийся сюжет со спасением Красавицы-Куо, не что иное, как ценностное отношение к родной культуре, земле предков и одухотворенной родной природе — кормящем ландшафте арктических всадников.

Возьмем к примеру эпический образ якутского коня. Конь средство передвижения, бывшее жизненно актуальным до середины XX века. Это важный символизм в культуре саха. В традиции так и записано: «Якутская лошадь как неотъемлемая частичка Природы Срединного мира за доброе к ней отношение всегда тебя накормит, оденет, согреет и оздоровит». В XXI столетии символический смысл боевого друга, помощника и советчика народа можно иносказательно прочитать и интерпретировать дозволительно модернизации. Вся его стать создана, чтобы помочь Человеку укрепить его место на суровой земле Олонхо. В мифологическом пантеоне якутских богов, конь порождение Күрүө Дьөһөгөй Тойон — бога плодородия, конной живности, и «могучих громогласных детей мужского пола». Якутская лошадь всё время куда-то «нацеливала» народ. Садила на себя и вела к Охотскому морю, Дальнему Востоку, на Таймыр, в Европу и даже Америку. Она учила саха, подсказывала как выжить, учила «думать» как сама, а при быстрой езде верхом — петь. Учила делать жизненные выводы, сомневаться, быть упрямым и добиваться своего. Человек на Севере и в Арктике взрослел, умнел и мудрел рядом с северными животными.

Суметь извлечь новые хозяйственные и научно-технические смыслы из эпического образа якутского коня, опираясь на передовые научные исследования в разных областях знания — важная задача, которой по-своему оригинально, в рамках своей специализации, уже занялись ученые-аграрники ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова.

Кроме всего, в своей чистоте и доступности, Олонхо предстает жизнеутверждающей философией продления человеческого рода, его защиты и борьбы с темными силами (читай, нынешними «хозяевами денег», ставшими на глазах всего человечества упырями и открытыми поборниками сатанизма), обретения гармонии в любой точке мирового пространства, налаживания мирной жизни и, главное, о чем все мы забыли в эпоху масскультов, ориентации на высокие морально-нравственные ценности.

3. Даже если существует немногочисленные народы, у них нет маленьких культур. Принципы их хозяйственного и эпического наследия несут онтологию жизнеустройства человека, реализованного в полноте своей дееспособности и нравственного начала. А это универсальные рецепты, написанные согласно глубинным сакральным заповедям и пригодны для любого человеческого сообщества. Миссия культур Севера и Арктики по всей видимости — нести это в современную жизнь, потому как во всем остальном мире мифологический пласт не нашел того удачного симбиоза с рациональностью, как это произошло с народами Севера и Арктики. Называется это дуализмом мифологического и рационального северян, уникального продукта «церебрального сортинга», осуществленного культурными преломлениями за последние 5-6 поколений. Мы забываем об этом, кастрированные современной массовой культурой духовного разложения и снижения образовательного уровня, приправленной идеологией, пропагандирующей то, что традицией жестко осуждается.

4. Сохраненная этнокультура XXI века, в силу ее повсеместной разрушенности, обретает масштаб «генетической» памяти человечества. Северяне активно обращаются к своим сакральным духовным основаниям. Таких народов на Евразийском континенте осталось немного. Поэтому развитие, например, принципов вероучения Аар Айыы, трансляция его этической компоненты в общественном сознании молодого поколения, понимания важности развития моральных и хозяйственных принципов эпической традиции Севера и Арктики, становится важным предназначением современной культуры северян, актуализированной в год культурного наследия народов России.