На переломе: тезисы об этнической культуре саха

Для деятелей культуры, искусства и всех,

интересующихся этими вопросами

Видеоблог, который я открыл в середине августа

https://www.youtube.com/channel/UCiCF9NKJJ4o4BZLOhS3QupQ?view_as=subscriber

на ютьюб канале стал инструментом для прояснения вопросов, которые волнуют в силу личного любопытства и формально — научного интереса. Ряд интервью, посвященных якутской культуре подтолкнул к написанию небольшого сводного текста, тем или иным образом перекликающегося с уже имеющимися наработками. Попытался их собрать в перечень тезисов, которые представляю вниманию читателей для ознакомления и Ваших предложений.

В прилагаемом тексте попытка крупными мазками обрисовать культурную динамику, ее возможности для случая материальной и духовной культуры саха. Особенность культуры народа продиктована окружающим культурным ландшафтом, его исторической динамикой и особенностями взаимодействия.

В тексте используются специальные термины, характеризующие культуру: «якутский серебряный и золотой век», «якутский культурный ренессанс», культурные этапы: «до- и пре- модерн», «этномодерн», структуру и процессы в культуре: «этнокультурный символический капитал», «этнокультурная модернизация», «символический спектр культуры», которые заменить более простыми словосочетаниями пока сложно…

Цель тезисов — оценка места и роли этнической культуры в эпоху глобализации и стремительного социального и культурного изменения в XX и XXI веке. Изменения настолько скоротечны, что за какие-то 200 лет саха пережили фундаментальнейшие мировоззренческие перевороты в массовом сознании от мифа, знакомства с мировыми религиями, до культуры модерна и глобалистской модели массовой культуры.

Настоящее время позволяет увидеть ряд выпуклых процессов в нашем этнокультурном регионе, проводя возможные сравнительные параллели с событиями из других культур.

Задача тезисов в выявлении возможных преимуществ ситуации наличия этнокультуры над тенденцией универсализации культурой глобального мира, спорными сторонами модерна и постмодерна.

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1. Наступил «Серебряный век» якутской культуры. Этим утверждением мы проводим параллель с Серебряным веком русской культуры. Можно спросить, почему не «Золотой»? Считаем, что для случая якутской культуры к «Золотому веку» нужно отнести аутентичную этнокультуру с духовным наследием героического эпоса Олонхо и традиционными материальными хозяйственными занятиями – якутским скотоводством, табунным коневодством, рыбалкой и охотой. Для культур малочисленных народов Севера – их этнокультурные сказания и мифологический фольклор, а также домашнее оленеводство, северное рыболовство, охота представляют свой «Золотой век».

Если попытаться растянуть во времени «якутский золотой век» вплоть до советской эпохи XX столетия, то его можно синхронизировать в широком контексте с активным творческим освоением и переработкой культуры русского и европейского модерна не только в сфере искусства, но в приобщении к грамотности, высшему образованию, науке, технике и олимпийскому спорту. Туда следует причислить плеяду первой волны якутской интеллигенции с литературным и социальным творчеством, почти совпавших по времени с Русским Серебряным веком (даже по дате рождения!), заканчивая классиками советского времени – периода появления большого якутского романа, научной историографии, олимпийского торжества якутских борцов в 70-х.

Можно вписать в серебряный век саха изобразительное искусство, театр, «якутский кинобум», успехи якутского кинематографа последних лет, источником которого является не столько возросшее мастерство и объективные технические возможности, чего нельзя не отметить, а скорее пассионарный всплеск культуры, который к слову, может впоследствии испытать срыв и рассеяться.

Деятели искусства действуют по наитию, внутреннему иррациональному зову, который считывается из напряжения этнокультуры и, в принципе, оплакивает уходящую навсегда традицию. Этнокультура им это качество дарит. Эта пассионарность самой культуры как надприродной духовной системы, обратившей свой взор с завоеванной позиции модерна на символический капитал традиционного общества, быстро ускользающего под действием массовой культуры, оставляющего ощущение скорого конца, исчезновения чего-то важного.

Если говорить о качественной оценке «культурных ренессансов», русский культурный ренессанс, читай — Русский Серебряный век конца XIX, начала XX века, стал символическим синтезом европейского модерна с православием и народной культурой. Якутский серебряный век или якутский культурный ренессанс взлетает и, скажем больше, — мы даже можем наблюдать это, на синтезе европейского модерна и этнокультурного символического капитала сознания народа саха.

Запад, в принципе, испытывая острый духовный кризис, «подсознательно» заинтересован в институтах, способных воспроизводить традиционные ценности. Таковых там почти не осталось. Поэтому Западу иррационально интересен утраченный опыт культур, пока сохраняющих традиционные ценности в XXI столетии. Это те общества, у которых сохранились элементы традиционного уклада и верований, а значит мифологическое по качеству мировоззрение (до- и премодерна). Успех на международных площадках в сфере искусства, в частности кино, подтверждает данный факт. Поэтому кинематограф, а также театр, выполняя охранительную для традиционных институтов функцию, становятся и этнокультурным авангардом, обозначаемого этапом этномодерна.

2. Региональная этнокультура, испытывает контрнаправленные течения. При этом значительна контрпродуктивная культурная ассимиляция, которую под действием массовой культуры испытывают все этнические культуры России. Между тем наблюдаются консервативные и продуктивные тенденции:

а) сохранение этнического символизма как в современных формах искусства, так и закрепление его в традиционных фольклорных жанрах;

б) трансформация этносимволизма в современных формах культуры.

Контрнаправленные ассимиляция и консервация сформировали разлом в культуре. Так, массовая культура индустриальной цивилизации – семиотическая (знаковая), а традиционная аграрная – больше символическая.

По мере тотального расширения знаковых формализмов культуры, происходит своеобразная «перезагрузка» или ревитализация живых начал культуры обращением к Символической Форме, часто через религиозно-философские практики, искусство и даже физические упражнения.

Общий институциональный интерес к символическому порождает новые культурные формы, называемый культурным ренессансом. Это и произошло в России на рубеже XIX и XX веков, может произойти «компактно» и не так ярко и выпукло, в рамках этнокультурных комплексов современной России.

3. Этномодерн можно назвать продуктивной частью современной якутской культуры. Этносимволическим капиталом можно назвать консервативное лоно национальной культуры. Оно есть, было и должно сохраняться. Ее основная функция – охранительная, он остался для этноса как завет предков, культурная основа традиционного и современного общества. Всуе его часто называют «генетическим кодом культуры» или просто — кодом культуры.

В чем природа этномодерна? Саха смогли освоить модерн, и через это интуитивно прочувствовать преимущества своей этнической, отметим символической культуры, а в то же время отрефлексировать слабости модерна и бесперспективность тотально десимволизирующего постмодерна.

Поэтому этномодерн видится способностью интенсифицировать этнокультурный символический капитал, развитием его культурных возможностей с учетом использования форм современной культуры. При этом символический капитал этнической культуры ценит природосоразмерность, экологичность, нравственность, здоровье и животворящую физическую дееспособность.

Способность оперирования символическим раскрывает возможности творить культуру, даже чужеродную по качеству. Это критерий ее освоенности.

Этномодерн это вместе с тем новый вариант социокультурной модернизации, отличный от привычных моделей модернизаций.

Другими словами, критерий ренессансности якутской культуры или ее этномодерновости (читай «серебряный век якутской культуры») это умение «распаковать» и сделать духовно и материально полезным этносимволический капитал в современной жизни.

Интересно, что этносимволический капитал, некое «незнаемое знание», ярче проявляет себя по мере глубокого освоения «этничным человеком» модерна. Так выявляются конструктивные возможности своей и чужеродной культуры.

Способ интенсифицировать символический капитал этнической культуры, развить его культурпроизводящие возможности в условиях смешения модерна, постмодерна и альтермодерна выражает ренессанс конкретной культуры.

Ярким проявления этномодерна в мировоззрении может стать, например, продвижение в культуре феномена Холода, который испокон веков нес у предков саха уважительный, но негативный оттенок, противопоставляясь традиционным ценностям тепла, света, Солнца и природного изобилия. Другими словами, это превращение культурной, природной прозорливости и наблюдательности в потенциал несвоеобычного хозяйствования, а затем и экономики в целом. Восприятие Холода как конструктивного концепта становится критерием освоенности модерна. Невозможность восприятия подобных концептов, индикатор наличия консервативного мировоззрения.

В связи со сказанным, взлет якутского кинематографа большее, чем вторичное – техническая оснащенность или возросшее мастерство региональных кинематографистов, читай, овладение внешней знаковой стороной модерна. Первичным является состояние региональной культуры, испытывающей «пассионарный» подъем, суть которого в упомянутой освоенности модерна на уровне метафизики его символов и сохраненности символического капитала этнической культуры, необходимой для трансформации ее в социокультурный капитал и социальный код современного этноса и его культуры.

4. Современная якутская культура демонстрирует свою уникальность наличием одновременно модерна, этномодерна и домодерна. А своеобразие якутского этномодерна заключена в синтезе, а не просто смешении мифологического и современного. Синтез порождает не существовавший в истории этнокультурный ренессанс. Русский Ренессанс Серебряного века являлся продуктом синтеза православного христианства, русской народной культуры и модерна. Аналогичное по качеству произошло в XV-XVII веках в Европе, что собственно и являлось исторически заметным символопроизводящим на фоне доминирования схоластичной средневековой культуры, Ренессансом, возвратившимся к философскому символизму античной эпохи, которая как известно держалась на «пустой форме» трех философских столпов, не давая грекам ассимилироваться варварами — Олимпийских играх, Античной театральной Трагедии и вопрошании о Человеке, побеждающем в себе Кентавра.

Преимущества не растраченного мифологического мировоззрения традиционного общества для этнокультур заключаются и в том, что оно кодировало сознание представителей этноса в абсолютных координатах нравственности — Добра и Зла, в то время как современная глобальная культура, активно используя мифологический способ кодирования общества, релятивизирует абсолютные концепты, снимая нравственную составляющую, подменяя ее фиктивными манипулятивными конструктами общества потребления.

Не стоит забывать, что древние греки осуществили «нулевой культурный ренессанс» на субстрате своего этнического мифологического мировоззрения, произведя на свет уже не вариации мифологических символов сознания, а качественно новые символические конструкты, — философские символоформы.

5. Что осуществляет этномодерн? У философов существует термин «крупная мысль природы», таковой, например, является идея «Колеса», несущая в своем горизонте мысли абсолютный принцип движения и символ солярности. Для Севера крупной мыслью, помимо незабытых нравственных универсалий традиции, может стать «Северная Природа», задающая горизонт мыслей как Снег, Лёд, Вода, Мороз, Туман, природное лоно человеческой жизни, их гармоничное сосуществование, но и расширяющего этот ряд до новых идей.

Другими словами, якутский серебряный век раскрывает возможность Жить в ценностно-смысловом пространстве, рожденном сегодня самой же этнокультурой.

6. Утверждая наступление «серебряного века» якутской культуры, следует вспомнить и о закате любого ренессанса. В случае русского культурного ренессанса им стало возникновение «зияющей пропасти между культурой и цивилизацией». Культурный ренессанс закончился революцией, ярко обозначившей в ее социалистической стадии, разрушение сознания. Разрушение символической природы сознания привело к их извращенной подмене не формально-символическим, а материализованным буквально. Символическая метафизика христианства стала восприниматься не в ее символической отвлеченности, а подменена знаковой реальностью политической идеологии.

Для саха, разрушение символической природы этнокультуры может происходить под прессом ассимиляции массовой культурой, социальными кодами глобального безликого постмодерна, выхолащивающего нравственную основу человека.

Срыв, наступающий после «серебряного века» культуры видимо можно смягчить, противопоставив индустрии поп-культуры кроме креативных индустрий этномодерна и консервативного символизма традиции, новую социальную форму, некого искомого института. А это необходимость социально-культурной практики, практикуемого социального культа метафизического порядка, дополненного новым социальным нормативизмом этического толка.

7. По замечанию культурологов, Россия в ускоренном темпе прошла основные культурные этапы Европы, отразив в стилизации на уровне массовой культуры стили барокко – классицизм – сентиментализм – романтизм – реализм и т.д.

В случае эволюции якутского искусства и культуры XX столетия, указанные стили искусства были «обращены» собственно в виды искусства и культуры, ставшие на каждом из этапов саморазвития культурным авангардом – это литература, театр, музыка, живопись, спорт, графика, театр-премодерна, театр-этномодерна, изобразительное искусство, кинематограф, «проигравшие» в себе эти стили.

8. Гибкие пока еще многонациональные формы российской культуры жизненно необходимы. Мир глобалистского чистогана принципиально не может их продуцировать, предлагая сейчас «цифровой тоталитаризм». Черпать силу российская культура может через творчество региональных российских культур. Неявный потенциал многонациональности может стать востребованным через этнокультурные практики. Многонациональность до сих пор была скрепляема идеями патернализма и государственности. Сила, питающая культуру России должна прийти через собирание ручейков модернизированной этнокультурной многонациональности.

Исторически российский эгрегор являлся в растекании силы государства этатистского типа из метрополии. Теперь же, лучи культуры должны пойти из регионов и они идут, которые эту растекшуюся силу исторически аккумулировали, вобрав модерн, сделав его своим существом и запитав растраченный российский эгрегор через свои корни.

В культурологическом контексте, этнокультурные регионы смогут возвращать самой Европе смыслы модерна, которые подзабыты или истрачены карнавальным и пустым постмодерном.

9. Главный фактор существования якутской культуры – сельская община, с горизонтальной «улусно-аласной» коммуникативностью, которая остается живой на уровне социальных кодов поведения даже в урбанистичной столице этнокультурного региона — Якутске.

Якутск остается большой виртуальной деревней с соответствующей социальной коммуникативностью. Поэтому премодерн и даже домодерн (мифологическое мировоззрение) живы благодаря наличию «деревни» во всех ее урбанизированных проявлениях. В средней полосе России эти связи за счет масштабности и яркой выраженности модерна в индустриализме и урбанизме быстро растворялись, несмотря на проблематизацию русской деревни, прозвучавшей в советской литературе.

Модерн и постмодерн по сути являются выражением урбанизма городского стиля жизни, ее социокультурных связей.

Забыв село, мы мгновенно лишаемся домодерна и премодерна якутской культуры.

Этномодерн в этом ключе – продукт и результат «освоенного селом» модерна в городской среде. «Городским саха», проживающим там с рождения или переехавшие в город недавно, «комфортно по жизни» лишь потому, что у них существует «тыл» в качестве села. Там живут родственники, там питающие различными связями их корни. Если деревня ослабеет и у нее не будет прилива молодой силы, тыл исчезнет, корни засохнут, а этнокультура ассимилирует и исчезнет в городской среде за одно поколение.

10. По латинскому слогану, записанному на обложке видеоблога — “Res Public – Res Cogitans”. Его можно расшифровать так. Дать некое «Общее Дело», «Помыслить» это «Общее Дело».

Не искусственно рожденная политическая идентичность, не по-мысли устроенное дело, требующее огромных ресурсных вливаний, а некая синергия формы сознания, которую нужно сформулировать.

Как она реализуется? За счет: а) артикулированного языка; б) наличия сильного субъекта культуры, рождающегося в искусстве, эстетически порожденного и артикулированного своим посылом. В кинематографе, это называется киногерой, в литературе — образ героя времени.

Резюмируем. Еще существующим этническим культурам России поставлен Вызов глобального характера, об их Месте и Праве на существование в современном мире.

Свои предложения и идеи, читатели, заинтересованные в теме могут оставить в комментариях на ютьюб-канале моего видеоблога в любом из сюжетов:

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