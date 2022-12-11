11.12.2022
14:36
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Спорт
Экстремальный легкоатлетический забег при -47 состоялся в Покровске (видео)
11 декабря состоялся 38-й республиканский зимний забег памяти Николая Платонова, который собрал 76 любителей бега разных возрастов, среди которых мастера спорта международного класса, мастера спорта России на длинные дистанции.
Николай Платонов уроженец с. Булгунняхтах, основатель зимнего пробега. Первый экстремальный зимний пробег под его руководством состоялся в 1998-м году.
Смотрите полное видео на YouTube канале:
Текст: Мари Арс, видео Мари Арс, Павла Гермогенова.
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#Булгунняхтах#забег#мороз#Николай Платонов#республиканский зимний забег памяти Николая Платонова#Якутия
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