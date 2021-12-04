«Эхо столицы» приостановит выпуск толстушки

3 декабря на постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту под председательством Николая Васильева депутаты рассмотрели итоги работы МБУ Редакции газеты «Эхо столицы» и «Киин куорат» за 9 месяцев 2021 г. и планы на 2022 год.

Оказалось, что в связи со снижением тиража и подписки на издание, планируется приостановить выпуск газеты «Эхо столицы» (толстушки) с 1 января 2022 года. Соответствующее решение продиктовано на основании анализа почтовой подписки, расходов на печать, данным по реализации газет по согласованию с Главой г. Якутска Евгением Григорьевым ещё 4 августа 2021 года.

Как отметил Роман Мандзяк, начальник Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска, это не означает полное закрытие редакции, а является переходом газеты на цифровую платформу. При этом, сохраняется возможность подготовки и выпуска специальных номеров газеты «Эхо столицы», приуроченных к памятным событиям в жизни города.

Газета с 30-летней историей

Если вспомнить историю, газета «Эхо столицы» выпускается с 1989 года, как правопреемница газеты «Эхо недели». За эти тридцать с лишним лет, на ее страницах освещается полная панорама событий, происходящих в столице и республике, публикуются острые злободневные материалы и обязательно – чтение для души.

Но с развитием социальных сетей и мессенджеров, тиражи периодических печатных изданий сокращаются по всей стране. Это стало всеобщей тенденцией. За истекший год в России закрылось около 1500 средств массовой информации, большинство из них газеты и журналы.

Стоит признать, что с введением ограничительных мер и переходом на онлайн-сервисы, у населения произошла переоценка ценностей и практически исчезла привычка покупать газеты в киосках.

Субсидирование из бюджета теряет смысл

«С получением информации онлайн, сократилось количество чтения печатных изданий. Аналогичная ситуация складывается и у республиканских газет «Якутия» и «Саха сирэ». Наступает момент, когда субсидирование этих изданий из бюджета теряет смысл наряду с сокращением аудитории», — сказал Роман Мандзяк.

Так, за последние два года, и без того невысокая подписка на газету «Эхо столицы» упала практически в два раза – со 186 подписчиков в 2019 году до 99 подписчиков в 2021 году. Вместе с тем, выросла подписка на газету «Киин Куорат», если в 2020 году было 162 подписчика, в 2021 году их стало 230.

«Это говорит о запросе населения именно на национальную периодику с целью сохранения языка и культуры местного населения. Газету выписывают преимущественно жители пригородов, а также близлежащих улусов», — подчеркнул он.

По его словам, приостановление выпуска толстушки «Эхо столицы» с 1 января 2022г. позволит сэкономить для бюджета более 1 млн. руб. в год. А ресурсы редакции будут сконцентрированы на работе сайтов и социальных сетей. Важно отметить, что ежегодно растет аудитория читателей сайтов редакции газеты «Эхо столицы». Ежемесячно сайт посещают порядка 12,5 тысяч человек.

Штат редакции не будет сокращен

На сегодняшний день в редакции числится 24 штатные единицы, а зарплата журналистов остается крайне низкой, около 30 000 руб. Поэтому, как сказал директор предприятия Алексей Толстяков, сложно мотивировать и требовать от творческого коллектива качественный контент. Кроме этого, он указал, что компьютеры и прочая техника редакции, а также помещение учреждения давно нуждаются в ремонте и обновлении.

Как было сказано, после приостановления выпуска толстушки, штат редакции не будет сокращен, журналисты перейдут на сайт. А «Киин куорат» продолжит выходить в прежнем формате.

С переходом «Эхо столицы» на сайт, сократятся расходы на печать и распространение газет. Тем не менее, в печатном виде по мере необходимости будут выходить нормативно-правовые акты Окружной администрации и Якутской городской Думы.

По завершению комиссии, депутаты приняли протокольное поручение и предложили Окружной администрации рассмотреть возможность увеличения заработной платы работников редакции.