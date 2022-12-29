Две судьбы, два «героя повествования» одного народа

Якутское посольство в XVII веке, во главе с внуком Тыгын Дархана на приеме царя Федора Алексеевича в Москве(в 1676-77 – 1680 гг.) и их дары царю

Посвящается моей маме

Купец 2 гильдии, меценат Петр Илларионович Захаров (1847, Догдогинский наслег Кангаласского улуса Якутской области – 1903, Якутск) совершил множество гражданских подвигов в течение всей своей жизни, и его жизненный путь нуждается в изучении генезиса этого социокультурного феномена, а именно интересно исследование происхождения этого человека и его исторических корней, поскольку «из ничего ничего и не получается» [1], нередко известный человек имел в своих исторических корнях (или в учителях) другого известного или великого человека для своего народа (как например Платон для Аристотеля). Наверняка П.И. Захаров слышал от своего отца про своего знаменитого предка и имел перед собой его образ в качестве примера для себя.

О происхождении Петра Илларионовича Захарова известно, что в Догдогинском наслеге Кангаласского улуса, тогда Восточный и Западный еще не разделились, в древнем роде Орсют у Хара Бытык Масаха в 1790 году родился мальчик, окрещенный Илларионом Захаровым (избранный в дальнейшем главой наслега). После себя он оставил 10 сыновей, одним из которых и является Петр Илларионович Захаров [2]. При этом согласно родословной П.И. Захарова, которая была сформирована в 1975 году, отцом Хара Бытык Масаха был Мазары Бозеков (Масары), который как известно имел сыновей: Кюнняк, Хара Бытык, Борток, Тюсюнек, Акон, Кученек [3].

(Ссылка на статью «Портрет» купца и его дома эпохи возрождения Якутии (в новое время) https://sakhalife.ru/portret-kupcza-zaharova/

Портреты П.И. Захарова и его предка Мазары Бозекова [4]

Хангаласскому князю Мазары Бозекову (1633–1703) посвящено некоторое количество статей, вместе с тем, мало источников, освещающих истинное значение и вес, а также осмысление его свершений (на строго научной основе). Основная причина этого заключается, по всей видимости, в том, что он был заслонен продолжительное время фигурой «царственного» деда — Тыгын Дархана, совершившего первую попытку (собирания) «собирания земель» и централизации под своей властью известных тогда территорий, и отца (образно говоря своеобразного «Прометея», этакого «неистового Идаса» [5]). Личность Мазары Бозекова возможно и поныне является недооцененной по достоинству и нуждается в дополнительном освещении и раскрытии. Пребывая в «тени» своих выдающихся предков на страницах истории он нуждается в дополнительных исследованиях, поскольку возможно именно он заложил основные векторы будущего развития Республики на несколько веков вперед — как когда-то кардинал Ришелье для Франции. Фигура этого одного из величайших государственных деятелей Франции незаслуженно в значительной мере искажена художественной литературой.

Тяжелое положение народа достоверно и наглядно описывается в книге Леонида Юзефовича «Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923».

На севере многие… …страдали [распространенными в то время] разновидностью [болезни] «эмирях»… …и все это вместе с [распространенными] туберкулезом, трахомой и систематическим недоеданием, когда основной пищей большинства была заправленная кислым молоком-таром (таном) похлебка из корневищ или сосновой заболони, а ежедневный надой от одной коровы даже летом не превышал полулитра, создавало тягостную, [непростую] атмосферу… Вышеописанная ситуация относится к XVIII-XIX векам, но раньше навряд ли ситуация была лучше, разве что только хуже.

При этом постепенно начали развиваться различные методы и средства выживания, например: «Вследствие мирного образа жизни якуты… …сразу понимают ум, убеждения и характер людей, с которыми вступают в разговор, без труда постигают смысл высокой речи, угадывают обстоятельства, о которых будет идти речь», – отмечал чиновник Афанасий Уваровский, живший в Якутии еще в первой половине XIX века [6].

Его мнение подтверждал сосланный в Якутию народоволец Владимир Иохельсон: «Едва ли найдется на земном шаре какой-нибудь… …народ без школы и [своей] письменности [на тот момент], который состоял бы из таких искусных дипломатов как якуты. Невольно поражаешься, когда видишь, как якут в глуши улуса обнаруживает тонкое знание людей, способность [тонко] льстить, умение приводить в движение тайные пружины тщеславия и притворяться наивным. Политика будто сделалась врожденной чертой его характера».

Почему поездка и миссия якутской делегации, в составе Мазары Бозекова и других представителей народа в Москву была важной и значимой в период того времени:

– потому что невероятно сложна была сама поездка – пришлось преодолеть огромное расстояние на традиционных средствах передвижения, в лучшем случае на гужевом транспорте того времени;

Поездка якутского представительства на прием к Царю Федору Алексеевичу в 1677 г., видео создано дизайнером Феоктистом Алексеевым.

– достигнуты важные результаты по итогам переговоров на царском приёме:

«Самым крупным успехом якутского представительства было то, что оно добилось издания специального указа от 9 февраля 1677 г.

Согласно этому указу, был установлен новый порядок рассмотрения судебных дел в улусах. Дела… …относящиеся к выходцам из дальних улусов, подлежали разбирательству сборщиков ясака. При этом последние должны рассматривать лишь, так называемые «малые дела», то есть дела по искам от

2-х до 5-ти руб.; Новое заключалось в участии якутских тойонов [элиты – как тогда говорили «лучших людей»] в судебных разбирательствах» [7].

– заложены фундаментальные основы для будущего развития Республики.

Если говорить кратко и по существу, то была одержана большая, на самом деле грандиозная, попросту эпохальная дипломатическая победа и достижение для нашего небольшого народа (этноса), на тот период, сравнимая по масштабам с договором, который подписала Япония ([которая] «была вынуждена из феодального общества превратиться в современную индустриальную [державу]» и «в 1868 году завершила переход от феодализма…» [8]) с одной из европейских стран (так «Прежде всего, японская дипломатия могла записать в свой актив колоссальный успех – первой из всех азиатских стран она заключала равноправный договор [о безопасности] с великой европейской державой, и не с какой-нибудь, а с повелительницей морей Великобританией») или с Великой хартией вольностей [9] – политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе обращения английской знати к королю Иоанну Безземельному и регулировавших вопросы налогов, сборов и повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки.

– преодолены препятствия в начале пути (путешествия) – некоторое время их не принимали, возможно чинили препятствия «местные чиновники». Долго не давали разрешения на поездку местные представители власти: «Самое же интересное состоит в том, что намерение поехать в Москву обсуждалось в якутском обществе, по-видимому, постоянно уже с 40-х гг. XVII в…»;

– делегация была под угрозой возможного нападения и/или грабежа (собственно, оно и состоялось): «Представительство все же не избежало происшествий: где-то за Верхотурьем на него напали разбойники, но, к чести местных казаков, отобранное было полностью возвращено» [10].; – дальность самой поездки: «кормовое жалованье» им было выдано где-то в июле месяце с расчетом на четыре месяца. Представителям якутов предстояло одолеть огромное расстояние». «С Лены на Усть-Кут или Усть-Муку реки, оттуда до Ленского волока, с которой с подводами до Илимского острога снова водным путем до Енисейского острога и Маковского острожка, откуда плыть рекою Кетью до Кетского острожка, с Кетского острожка до реки Обь и Обью до Нарыма, и до Сургута и до (устья Иртыш) Иртишку устья и вверх по Иртишку (Иртышке) в Тобольск, а из Тобольска до Тюмени и до Туринского, и с Туринского до Верхотурья через верхотурский и русскими городами и до Москвы» [11].

– угроза болезней, которые обычно сопровождают любую длительную экспедицию;

– языковой барьер (понадобился толмач, который не подвел): «толмач Максим Мухоплев».;

Наглядно представляем Вам проиллюстрированную карту проделанного пути якутского представительства до Москвы в 1676-1677 гг.:

Почему представителей Якутии и якутского народа вообще приняли у царя в 1676-77 годах?

Ответ прост и заключался в том, что: «…поступления пушнины из Сибири в центральные части России выросли 8-9 раз в первой половине XVII столетия, и в 1640-е гг. она обеспечивала 25% всех доходов казны» [12], то есть это было достаточно важным и весомым государственным вопросом.

Что-то же значимого произошло в процессе переговоров и по итогам поездки Мазары Бозекова: – были заложены основы муниципального самоуправления: «Дальновидные, прогрессивные лидеры из наслежных и улусных князцов не раз предпринимали поездки в Москву, позднее в Петербург, для встречи с непосредственными представителями высшей царской власти в целях решения вопросов управления в системе Российского государства» [13].;

– были заложены основы местного судопроизводства: «Сборщикам ясака, по указу, рекомендовалось рассматривать судебные дела якутов только при участии князцов и «лутчих» якутов, то есть «вместе с их иноземскими князцами и с лутчими людьми, а без князцов и лутчих людей однолично ясачным зборщиком и в малых делах не судить». Получение права участия в рассмотрении судебных дел, хотя бы и «малых», заметно укрепило позицию якутской верхушки, усилило ее влияние на большинство улусного населения. Дело в том, что «малые» дела – это дела, возникающие в преобладающем большинстве случаев между бедными хозяйствами [которые преобладали над остальными делами]» [14].;

– были заложены и достигнуты основы (элементы) протофедеративных (квазифедеративных) [15] отношений (что не является нонсенсом для Российской Империи – на примере будущих отношений с Польшей и Финляндией, которые были тогда (в соответствующий период Российской империи) в составе Российской империи и обладали собственными конституциями и автономностью, а также самоуправлением – сеймом [16] и т.д.);

– получение княжеского титула и статуса, что позволило в дальнейшем успешно вести переговоры на иных условиях с местными воеводами (равный с равным всегда найдет общий язык) [17];

– установление местного и релевантного (адекватного времени, месту и ситуации) налогообложения, контроля и управления;

– обсуждался и был положительно решен вопрос о недопустимости взимания ясака с «мертвых душ» (за умерших) – «Среди этих вопросов особенно остро обсуждалось взимание ясака с «мертвых душ». По данным якутского воеводы Ф. Бибикова, в 1675 г. в 35-ти волостях Якутского уезда в пометных списках числилось 8 245 ясачных плательщиков, из них 1 546 «помечены» мертвыми, а за них продолжали платить ясак живые, начиная со времен первого воеводы П.П. Головина, который «ясак взимал з (с) умерших отцов их и бартью, и за детей и за родников з болшею жесточю (с большей жестокостью) и побоями». В результате накопилась огромная сумма недоимок, так как после смерти ясакоплательщика обычно «скота и никаких животов» не оставалось» [18].;

– преодоление трансакционных издержек: так в экономической науке называют любые чинимые экономике (компаниям/физ. лицам) препятствия, в нашем случае чинимые местным чиновничеством препятствия и проблемы (волокитство, мздоимство и т.п.) и т.д. — оппортунизм (преследование собственной выгоды в ущерб интересам контрагентов); – позволило сохранить и приумножить налогооблагаемую базу (то есть, население, которое платило ясак): «рассказали царю об ухудшении и без того бедственного положения всех ясакоплательщиков, многие из которых, по их словам, стали «бедны и нужны» и «вконец погибли», представ таким образом выразителями интересов всего якутского народа. Они понимали, что только так могла быть оправдана их поездка в Москву». «Основную вину такого перемещения населения челобитчики возложили на служилых людей – приказчиков ясачного сбора, страх перед которыми вынуждал ясачных покидать свои родовые места с намерением найти защиту у воеводы. С другой стороны, разорившись, бедняки уходили от своих хозяев, создавая у последних трудности в содержании скотоводческого хозяйства. Получалось так, что злоупотребления («воровство», «грабежи», «налоги и обиды») служилых людей причиняли немалое беспокойство, грозили благополучию [всех] [19].

Мазары Бозеков в составе якутского представительства на приеме у Царя Федора Алексеевича в 1677 г. Рис. Акварель 2002, худ. И.Ю. Пестряков иллюстрация была дополнительно обработана с помощью технологий искусственного интеллекта. В основе лежат нейронные сети, обученные на «миллионах изображений» [20].

Именно он, Мазары Бозеков вместе со своими «соратниками» и единомышленниками заложил основы:

– будущего мирного развития Республики;

– умения выстроить и достигать высоких дипломатических отношений и результативных переговоров;

– умения строить прямые отношения с верховной властью Империи и сделать свои поездки и обращения более или менее повторяющимися (по сути, постоянными/регулярными): В 1680 г. состоялась вторая поездка якутских тойонов в составе того же Мазары Бозекова из Хангаласского улуса, а также Чюгуна Бодоева из Мегинского и Чюки Капчинова из Борогонского улусов. Они также встретились с царем. Как ни странно, повторили жалобу 1676 г., о прекращении практики взимания ясака с умерших, но превзошли также в другом: все трое добились царского пожалования им титула улусного князя [21].

– благодаря миру и достигаемым высоким договорённостям мирного формирования и накопления производительных сил своего времени (налогооблагаемой базы) и не уничтожения базовых сил (не подвергать их более «угнетающей эрозии») и средств Республики для дальнейшего роста;

– получения для части элиты Республики княжеского титула и статуса, что также в дальнейшем помогало вести переговоры и выстраивать конструктивный и равноправный диалог.

Ниже представляем инфографику по поездке на прием в 1676 – 1677 гг. в цифрах и фактах:

Итоги поездки П.И. Захарова и его прадеда Мазары Бозекова в Москву в какой-то мере отчасти совпадают, а именно обе поездки способствовали установлению мирного прямого диалога с верховной властью, а также если Мазары Бозеков с остальными представителями поездки добился разрешения вопроса о недопустимости взимания ясака с «мертвых душ» (за умерших) и их отмены, то П.И. Захаров вместе с другими представителями Якутской области передал телеграфом сообщение о принятии Манифеста о сложении недоимки ясака подушной подати. В подготовке прошения, о котором он безусловно принял участие в ходе работы будучи гласным Якутской городской думы. Так, «25, 26 и 27 мая [1906 г.] по получении телеграммы… …торжественно праздновано священное коронование Их Императорских Величеств. На устройство торжества думой ассигновано 1000 руб. Кроме того, сложены недоимка по арендным договорам на покосные места, а также налоговая недоимка, следовавшая в городской доход, — всего приблизительно на 8000 руб. [по тем временам это огромная сумма]. Город Якутск в дни торжеств был украшен флагами, гирляндами из зелени, вензелями, деревьями и т.п. Для бедных и нищих в здании столовой был устроен даровой обед и чай с печеньем» [22].

Примечания, библиография и источники

[1] Шекспир Уильям, Король Лир (пер. Б. Пастернака).

[2] http://ilin-yakutsk.narod.ru/2011-34/60.htm

[3] Саха Сирэ — Якутия | Князец Мазары Бозеков: http://kyndeli.narod.ru/peaple_mazary_bozekov.htm, музей.хангалас.рф: МАЗАРЫ БОЗЕКОВ.ppsx (live.com), https://zen.yandex.ru/media/erkinsarsenbaev/iakutskoe-samoupravlenie-v-period-rossiiskoi-imperii-5ef1a5fe2cc0c0485bf2fa39, История Якутии https://e.nlrs.ru/online/view/10768/files/assets/basic-html/page-39.html.

[4] Портреты проиллюстрированы Максимом Третьяковым.

[5] https://www.liveinternet.ru/users/nomad1962/post250675289/ Источник: «Легенды и мифы Древней Греции». Н. А. Кун.

[6] Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922-1923: документальный роман / Леонид Юзифович. Москва: Издательство АСТ: Ред. Елены Шубиной, 2017. – 430 c. – (Исторические биографии).

[7] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[8] С. 11, 25 Мартин Кристофер. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 220 с.

[9] лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum.

[10] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[11] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[12] См. Болховитинов Н. Континенталь. 2003. Вып. 20. С. 115.

[13] https://cyberleninka.ru/article/n/samoupravlenie-naroda-saha-v-yakutskoy-oblasti-xvii-xix-vv-v-kontekste-imperskoy-gosudarstvennosti/viewer «Самоуправление народа саха в Якутской области XVII-XIX вв. В контексте имперской государственности». Текст научной статьи по специальности «История и археология». Никитина Саргылана Егоровна.

[14] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[15] Протофедеративные отношения имело место быть ещё в глубокой древности, например в Др. Греции – Этолийский союз, Беотийский союз, Ахейский союз и т.д.

[16] На территории Российской империи существовали государственные образования Великое княжество Финляндское и Царство Польское, связанные с Россией личной унией.

Первой автономией, с 1809 г. было Великое княжество Финляндское, провозглашенное таковым на Боргосском сейме, которое также имело свою Конституцию, и получило широкие права автономии. В Финляндии было создано свое правительство (Правительственный совет), преобразованное в 1816 г. в императорский Финляндский сенат. Его членами могли быть только местные уроженцы, назначаемые великим князем на три года. Российский император, являвшийся князем Финляндским, обладал прерогативой фин-ляндского сейма, осуществлял представительство интересов Финляндии во внешней политике и ведал вопросами обороны.

По всей видимости, особые права Великого княжества Финского были закреплены за Финляндией по причине того, что автономия мыслилась Александром I как первый шаг к переустройству Российской империи на федеративных началах.

В мае 1815 г. польские земли, отошедшие к России, получили статус автономного Царства Польского, населению которого были дарованы либеральная конституция, самоуправление, собственная армия и свобода печати.

[17] Вопрос названия «Князь» или «Князец» («Князцы») кажется несколько странным, поскольку в нашем представлении можно быть «Князем» или не быть «Князем», любые иные склонения и преуменьшения (градации) ведут к тому, что размывается (подвергается эрозии) само название и титул «Князь», поскольку сразу начинается ассоциативный ряд, связанный с Византией и исторической необходимостью усиления этого титула родством со знатью Византии. «Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет». — Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Перевод Бориса Пастернака.

[18] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[19] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[20] Vance Al Image Enlarger — сервис для обработки изображений с помощью технологий искусственного интеллекта, который дает возможность восстановить и раскрасить фотографии. Иллюстрация https://pro100-mica.livejournal.com/76799.html?view=comments

[21] https://cyberleninka.ru/article/n/predstaviteli-yakutskogo-naroda-na-prieme-u-russkogo-tsarya-1676-god/viewer Представители якутского народа на приеме у Русского царя (1676 год). Текст научной статьи по специальности «История и археология». Иванов Василий Николаевич.

[22] 1891-99 – YakutskHistory.