09.12.2022
14:16
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Политика

Досрочные выборы главы Амгинского улуса состоятся без Артемьева!

Сегодня в Девятом кассационном суде состоялось рассмотрение жалобы главы села Амга, самовыдвиженца Михаила Артемьева на отказ в регистрации на выборах главы Амгинского района.

В удовлетворении жалобы Михаилу Артемьеву отказано, передает SAKHALIFE.RU.

Напоминаем, что мэр Амги Михаил Артемьев обжаловал решение Верховного суда Якутии во Владивостоке. А досрочные выборы нового главы Амгинского улуса назначены на это воскресенье, 11 декабря

Амгинская предвыборная «эпопея» еще не закончилась…
Артемьев – больше не кандидат?
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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