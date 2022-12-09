09.12.2022
14:16
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Политика
Досрочные выборы главы Амгинского улуса состоятся без Артемьева!
Сегодня в Девятом кассационном суде состоялось рассмотрение жалобы главы села Амга, самовыдвиженца Михаила Артемьева на отказ в регистрации на выборах главы Амгинского района.
В удовлетворении жалобы Михаилу Артемьеву отказано, передает SAKHALIFE.RU.
Напоминаем, что мэр Амги Михаил Артемьев обжаловал решение Верховного суда Якутии во Владивостоке. А досрочные выборы нового главы Амгинского улуса назначены на это воскресенье, 11 декабря
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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