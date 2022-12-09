Досрочные выборы главы Амгинского улуса состоятся без Артемьева!

Сегодня в Девятом кассационном суде состоялось рассмотрение жалобы главы села Амга, самовыдвиженца Михаила Артемьева на отказ в регистрации на выборах главы Амгинского района. В удовлетворении жалобы Михаилу Артемьеву отказано, передает SAKHALIFE.RU. Напоминаем, что мэр Амги Михаил Артемьев обжаловал решение Верховного суда Якутии во Владивостоке. А досрочные выборы нового главы Амгинского улуса назначены на это воскресенье, 11 декабря Амгинская предвыборная «эпопея» еще не закончилась… Артемьев – больше не кандидат?

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх