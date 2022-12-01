Артемьев – больше не кандидат?

Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил в силе решение Майинского (Амгинского) районного суда, и вынес окончательный вердикт по делу М.Артемьева, кандидата на должность главы Амгинского улуса. Решение окончательное и вступило в силу с момента его принятия. Артемьев – больше не кандидат!

Фото: Соцсети Источник: Верховный суд Республики Саха (Якутия)

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