08.12.2022
19:46
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Судебная хроника

Амгинская предвыборная «эпопея» еще не закончилась…

Оказывается, Амгинская предвыборная «эпопея» Верховным судом в тот раз не завершилась, пишет тгк ВЯкутии.ру. Сообщают, что мэр Амги Михаил Артемьев обжаловал решение Верховного суда Якутии во Владивостоке. Рассмотрение состоится завтра, 9 декабря, с 12.00. По якутскому времени с 11.00.
А досрочные выборы нового главы Амгинского улуса назначены на это воскресенье, 11 декабря…

Артемьев – больше не кандидат?
Амгинский суд отказал Михаилу Артемьеву
Фото: Соцсети
Источник: Телеграм

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