23.11.2022
19:42
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Якутия

Амгинский суд отказал Михаилу Артемьеву

Как сообщил ВЯкутии.ру руководитель штаба сторонников Михаила Артемьева Афанасий Ксенофонтов, Амгинский районный суд сегодня, 23 ноября, после двухдневного рассмотрения, отказал Артемьеву в удовлетворении его жалобы.
«Таким образом, решение Терризбиркома об отказе в регистрации Михаила Артемьева оставлено в силе. Решение суда нам сегодня не выдали. Также не озвучены основания отказа в удовлетворении заявления Артемьева. Поэтому все комментарии, наши мнения по ситуации будут озвучены завтра, 24 ноября, после изучения решения суда», — сообщил Ксенофонтов тгк ВЯкутии.ру

Фото: тгк ВЯкутии.ру
Источник: тгк ВЯкутии.ру

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