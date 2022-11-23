Амгинский суд отказал Михаилу Артемьеву

Как сообщил ВЯкутии.ру руководитель штаба сторонников Михаила Артемьева Афанасий Ксенофонтов, Амгинский районный суд сегодня, 23 ноября, после двухдневного рассмотрения, отказал Артемьеву в удовлетворении его жалобы.

«Таким образом, решение Терризбиркома об отказе в регистрации Михаила Артемьева оставлено в силе. Решение суда нам сегодня не выдали. Также не озвучены основания отказа в удовлетворении заявления Артемьева. Поэтому все комментарии, наши мнения по ситуации будут озвучены завтра, 24 ноября, после изучения решения суда», — сообщил Ксенофонтов тгк ВЯкутии.ру