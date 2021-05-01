Для якутян дорога к морю стала прямее

Вопрос запуска беспересадочного поезда по маршруту Нижний Бестях – Владивосток обсудили 30 апреля на встрече председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

Как сообщил Андрей Тарасенко, глава РЖД поддержал республику и сейчас решается вопрос передачи пассажирских вагонов для Якутии, в частности, их количество и тип. Он добавил, что все вагоны будут адаптированы для работы при низких температурах. Поезд планируется запустить этим летом.

Поезд до Владивостока будет фирменный и позволит жителям республики добираться до Владивостока без пересадок и с комфортом. «Сегодня из Нижнего Бестяха ходят поезда до Иркутска, Благовещенска и Хабаровска, также до Нерюнгри. Теперь будет фирменный поезд до Владивостока. К морю, а детям – ещё и в приморские детские лагеря», – написал на своей странице в Инстаграм Андрей Тарасенко.

28 апреля 2021 года Якутия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве, в котором закрепили планы на увеличение грузовой базы и перевозок пассажиров, реализацию социальных и инвестиционных проектов в республике.

Сегодня общая протяжённость железнодорожных путей республики составляет свыше 930 километров, по которым доставляется северный завоз, осуществляются перевозки угля, регулярно курсируют пассажирские поезда.