Делами и песнями славим родную республику

25 апреля в ДК им. А.Е. Кулаковского состоялся концерт «Славим родную республику», посвященный 100-летию Якутской АССР.

Концерт, организаторами которого выступили Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и газета «Жизнь Якутска», могли посетить все желающие.

В праздничной программе выступили звезды якутской эстрады, детский танцевальный коллектив «Тэтрис» и вокальный ансамбль работников Акционерной компании «Железные дороги Якутии» «Жемчужное достояние Якутии», который впервые выступил в таком праздничном концерте перед якутской публикой.

Для жителей и гостей города Якутска спел ветеран сцены Юрий Бунько – первый русскоязычный певец якутской эстрады. Тепло встретили зрители звезд якутской эстрады Варю Максима, Прасковью Бояркину. Порадовала своим вступлением восходящая звездочка Карина Скворцова. А Евгений Прокопьев, кроме того, что отлично вел концертную программу, зажег публику своим ярким исполнением известных песен. Многие зрители не удержались и пустились танцевать, получив заряд бодрости и передав свои эмоции остальным присутствующим в зале.

Удивил своим выступлением главный редактор газеты «Жизнь Якутска» Юрий Городецкий. Он исполнил на русском языке знаменитую песню Джо Дассена «Если б не было тебя», на якутском языке — «Просто подари мне один только взгляд», а также спел песню Михаила Боярского «Все пройдет», настроив зрительный зал на лирический лад. Зрители оценили талант Юрия и не скупились на аплодисменты.

После долгого перерыва своим ярким выступлением порадовала певица Саина, исполнив полюбившиеся якутянам композиции. О том, как соскучились зрители по ее пению, было понятно по бурным овациям.

Отдельного внимания заслуживает выступление вокального ансамбля АО «АК «ЖДЯ». В этом году ансамбль отмечает 10 летний юбилей, подойдя к знаменательной дате с солидным репертуарным багажом. Они поют песни разных народов и разного направления – русские, украинские, якутские, армянские, которые звучат в едином хоре: патриотические и лирические, веселые и грустные, они отображают в полной мере дух народа, его радость и грусть. Своими выступлениями ансамбль уже много лет украшает не только корпоративные мероприятия АО «АК «ЖДЯ», но и различные знаменательные мероприятия по случаю укладки рельсов, открытия пассажирского движения и другие праздничные программы районного масштаба.

На протяжении десяти лет, коллектив ансамбля ведет непрерывную работу по сохранению культурных традиций, развитию самодеятельного народного творчества, его жанрового многообразия. Участники ансамбля — это люди, связавшие свою жизнь с железной дорогой. Они успешно работают и среди трудовых будней выкраивают время для репетиций и радуют зрителей своим творчеством.

В Якутске впервые ансамбль выступил в 2021 году на фестивале трудовых коллективов. И вот вчера столичные зрители очень тепло встретили ансамбль железнодорожников. Наши девушки своими певучими нежными голосами сумели завоевать их сердца. Свою программу ансамбль открыл песней «Судьба моя – дорога» и в такт словам песни мелькают на экране кадры, на которых виден весь простор нашей Якутии и мощь стальной магистрали, являющейся сегодня гарантом развития ее экономики. Каждую из исполненных песен — «Якутия моя», «Эх, Россия», «Дружба», шлягер 80-х «Мир не прост», «Птица счастья», «Мы единое целое», «Широка страна моя родная» зал принимал на «Ура!» и поддерживал бурными аплодисментами.

Два часа концертной программы пролетели незаметно, подарив зрителям море положительных эмоций, заряд бодрости и чувство единения. Приятным сюрпризом для участников ансамбля стало вручение ансамблю АО «АК «ЖДЯ» Благодарности министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрия Куприянова за вклад в развитие художественной самодеятельности.

Праздничный концерт удался, подарив яркие впечатления и самые радостные эмоции.