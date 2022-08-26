Центр «Алмаз», помогающий обездоленным, сам нуждается в срочной поддержке

Центр помощи токсикоманам, алко- и наркозависимым посетили член Общественной палаты РС(Я) Вячеслав Литавин, руководитель Аппарата Общественной палаты Анжелика Андреева и предприниматель Ксения Марусенко.

Помощь зависимым и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — главное направление деятельности Центра помощи общественной организации «Алмаз». Как говорит его директор Серафим Иванов, «наркомания и алкоголизм это страшная беда, которая может постучаться в двери к любому и справиться с ней под силу не каждому, а в одиночку — практически невозможно».

Серафим Серафимович работает в тесном сотрудничестве с Министерством труда и социального развития РС(Я), Управлением федеральной службы исполнения наказаний по РС(Я) и другими социально ориентированными ведомствами. Так, освобождающиеся из мест не столь отдаленных, не имея своего дома или от кого отвернулись родственники, направляются в «Алмаз» как в единственное пристанище, где его не выгонят на улицу.

Предлагаемая центром помощь осуществляется в стационарных условиях, то есть непосредственно в самом Центре. Это необходимо, чтобы оградить обратившихся за квалифицированной поддержкой алко- и наркозависимых от старых связей, привычного времяпрепровождения и дать возможность полностью сосредоточиться на возвращении к нормальной жизни.

С обратившимися в центр работают опытные сотрудники, готовые в круглосуточном режиме отслеживать физическое и душевное состояние. Причем помощь оказывается не только алкоголикам и наркоманам, а также членам их семей, особенно когда речь заходит о выборе лечения для избавления от наркотической и алкогольной зависимости. Не секрет, что родственники алкоголиков и наркоманов являются созависимыми и им необходимо не менее квалифицированное психологическое лечение.

Посетившие центр представители Общественной палаты осмотрели здания, познакомились с пациентами, которые отзывались тепло как о директоре Серафиме Серафимовиче, так и о сотрудниках.

Степан Михайлов обитает в центре два года. Мужчина буквально со слезами на глазах благодарил специалистов за помощь и внимание. Гаврил Иванов из Верхневилюйского улуса нашел социальное учреждение в ноябре прошлого года, пришел и попросился пожить, так как от него отвернулись абсолютно все родственники из-за многолетнего неблагополучного образа жизни. Семен Жигалов приехал в Якутск из Хангаласского улуса. Живет в центре второй год и периодически проходит лечение в санаториях и больницах, за что искренне благодарит фельдшеров и социальных работников центра. Евгений Росляков несколько лет назад устроился сюда социальным работником. Мужчина от всего сердца сочувствует пациентам и жалеет их. Евгений Владимирович уверен: алкоголизм и наркозависимость — проявления тяжелой болезни, которую нужно лечить.

Представители Общественной палаты внимательно выслушали директора Серафима Иванова. Выяснилось, что большой участок земли на Хатынг-Юряхе не является собственностью центра. Настоящим владельцем территории, замечательного трехтажного каменного здания на сваях и еще двух добротных деревянных строений, расположенных рядом, является бывший якутянин С., лет десять назад переехавший на постоянное местожительства в Москву. Недвижимость на Хатынг-Юряхе он продает за 22 миллиона рублей.

ОО «Алмаз» заключила договор с собственником еще восемь лет назад. Половина суммы выплачена, однако оставшиеся 11 миллионов просто неоткуда брать. В случае, если эти деньги не будут переданы владельцу участка, тот просто расторгнет договор. Придется Серафиму Серафимовичу вместе со своими пациентами освобождать и выселяться, что будет настоящим кошмаром не только для них и их семей, но и большой проблемой в целом для социальной и пенитенциарной системы республики.

Представители Общественной палаты дали обещание помочь Серафиму Иванову в сложившейся непростой ситуации. Эту тему, злободневную для столицы республики общественники продолжат обсуждать.