Чудо парк — неизменная творческая площадка для алданской детворы

Очередное полезное и познавательное мероприятие в рамках консультативно методического центра, а так же 100-летия образования Республики Саха (Якутия) прошло 16 апреля в ТРК Чудо-парк «Ассоциации строителей АЯМа» в г. Алдане. На этот раз яркие краски в жизнь города внесли педагоги детского сада «Мишутка», подготовив для ребятишек в возрасте от 1 года до 10 лет разнообразные практические мастер-классы, разнообразные игры для развития мелкой моторики. Пока дети с удовольствием играли шишками, камушками, делали бусы из макарон для мамы, молодые родители получили ценные рекомендации по возрастным особенностям развития детей. Ребятам освоили нехитрые приемы изготовления «Открытки на все случаи с помощью ножницам, клея и бумаги, создали объёмные открытки и украсили свои работы, проявив изобретательность и смекалку.

А каким чудом маленьких посетителей Чудо Парка в преддверии праздника Святой Пасхи стала веселая поделка «Пасхальный цыпленок». Молодой педагог детского сада Наталья Козелкова устроила настоящие «Забеги петухов», и если вначале мероприятия дети осторожничали и не спешили хитро складывать бумагу, то после того, как увидели, что их игрушка оживает и с ней можно весело играть, устраивая целые соревнования, то желающих поучаствовать в мастер классе становилось все больше и больше.

Вот так, педагоги детского сада «Мишутка» в содружестве со своими партнерами торгово-развлекательным комплексом «Ассоциации строителей АЯМ», где всегда полно детворы, показали свою творческую деятельность для всех детей района, в том числе и неорганизованных.

Радость и польза от таких совместных мероприятий налицо: дети, заряжаясь творчеством, осваивая искусство хэнд-мэйд, развивают свои сенсорные навыки, повышают когнитивные способности, а значит, становятся счастливыми! Родители тоже не остались равнодушными, оставив много положительных отзывов о мероприятии и обо всех, кто его организовал.

Ну а вот как отзывается о совместной работе с администрацией Чудо Парка Валерия Дрозд, старший воспитатель «Мишутки»: «После пандемии мы решили продолжить совместные проекты и рады снова, объединив свои силы, показать жителям города, что дошкольники это наше будущее, и для их развития надо использовать все возможности. Государственное предприятие или частное — не важно, главное — это желание взрослых быть нужными детям, творить, удивлять и исполнять желания. В самом деле, Чудо Парк умеет удивлять, благодаря «Ассоциации АЯМ» наш город имеет уникальную площадку для детей от раннего возраста до старших школьников, где собрано все в единый комплекс и всех ждут приветливые сотрудники. А замечательный администратор Лариса Кликоцкая всегда полна творческих идей и рада поддержать различные начинания. Хочу отметить, что все мероприятия проводятся на безвозмездной основе, для родителей — консультации, для детей мастер классы — абсолютно бесплатно. Мы надеемся на долгую дружбу и социальное партнерство с «Ассоциацией АЯМ» и в частности — с ТРК Чудо Парк, и, забегая немного вперед, хочу сказать, что в сентябре 2022 года детский сад «Мишутка» будет отмечать свой 85-летний юбилей и, конечно, мы обязательно придумаем что-то интересное с нашими партнерами».