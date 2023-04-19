Что волнует жителей Нерюнгринского района? Личный прием депутата Александра Кошукова

В течение прошедшей недели депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков провёл в поселениях Нерюнгринского района личные приемы местных жителей в рамках Общественной приемной народного депутата Якутии.

Общественная приемная Александра Кошукова работает с 1 декабря 2013 года. Квалифицированную и эффективную помощь здесь регулярно получают десятки жителей как Нерюнгринского района Якутии, так и других регионов.

Пункты Общественной приемной Александра Кошукова постоянно открыты в администрациях поселков Чульман, Беркакит и Серебряный Бор и в городе Нерюнгри. К жителям Золотинки, Иенгры, Большого Хатыми и Хани народный депутат и его помощники регулярно приезжают, когда набирается достаточное количество обращений жителей этих поселений. Помимо личного приема, принимаются телефонные звонки и обращения по электронной почте.

В каждом личном приёме принимает участие квалифицированный юрист, который бесплатно предоставляет юридическую помощь в формате консультаций. Юрист дает необходимые разъяснения норм законодательства по вопросам практики применения норм трудового законодательства, миграционным вопросам, пенсионного законодательства, различным видам кредитования, исполнительного производства и другим.



На минувшей неделе Александр Кошуков провёл выездной личный прием граждан в поселках Нерюнгринского района. В понедельник состоялся личный прием граждан в Беркаките, во вторник – в поселке Серебряный Бор, в среду – в Золотинке и Иенгре, в четверг – в поселке Чульман.

В ходе приема к народному депутату Якутии за прошлую неделю поступило несколько десятков обращений. Большинство запросов граждан касались переселения из ветхого жилья в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы. Также прозвучало значительное количество обращений, касающихся работы жилищно-коммунального хозяйства. Это холод в квартирах, отсутствие капитальных ремонтов, несвоевременная очистка от снега, жалобы на работу управляющих компаний.

По каждому обращению сразу же начинается работа. Вопросы решаются совместно с главами поселений, руководителями организаций, через депутатские запросы и обращения.

Часть из поступивших пожеланий Александр Кошуков решил во время личного приема либо сразу после него. Например, по окончании встреч с жителями Иенгры в среду, народный депутат Якутии побывал в доме местной жительницы, сын которой сейчас находится в зоне СВО. Семья военнослужащего остро нуждалась в дровах для отопления дома. Александр Кошуков оперативно организовал закупку дров и их срочную доставку семье участника СВО.



По просьбе председателя Совета старейшин Иенгринского эвенкийского национального наслега народный депутат Александр Кошуков решил вопрос о финансировании части тиража готовящейся к изданию научно-исследовательской книги «Тимптонские эвенки в современном мире».

Для детей, занимающихся в Доме Культуры поселка Золотинка, приобретен и доставлен кулер для питьевой воды, необходимый этом учреждению культуры.

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Вопросы жителей по графику движения автобуса в поселке Чульман, аварийном состоянии здания малой пожарной части по охране Золотинки и Иенгры, о возможностях дальневосточной ипотеки в поселке Беркакит, газификации жилых домов в Иенгре и Чульмане, предоставления квартир детям-сиротам, и многие другие, приняты в депутатскую работу.

Все поступившие обращения жителей поселений Нерюнгринского района находятся на личном контроле народного депутата Якутии Александра Кошукова.