Будьте сильными! Надо бороться, ради семьи, ради детей…

С фотографии из госпиталя смотрит большеглазая симпатичная молодая женщина. Читаю, что пишет о своем лечении мама большой семьи из Нюрбинского улуса Алена Павлова. Алена сразу согласилась рассказать о себе и написала мне, как только вернулась домой.

— У меня рак шейки матки третьей стадии, мне сделали операцию в Якутске в июле этого года. Потом я прошла лечение в Южной Корее, в городе Пучхон в Госпитале Святой Марии @cmcbucheon. Прилетела я туда 20-го августа, ровно две недели пролежала в обсерваторе, а 3 сентября началось обследование. В госпитале встретили меня очень хорошо, я познакомилась со своим доктором и после консультации, обследования и сдачи анализов мне назначили лечение. За два месяца лечения я прошла шесть курсов интенсивной химиотерапии и двадцать восемь — лучевой. Было тяжело, но я рада, что справилась, лечение прошло без сильных «побочек». Последняя лучевая терапия была назначена на 22 октября, и я очень ждала этого дня. После нее я сдала анализы, мне сделали контрольную КТ и сказали, что все хорошо. Сейчас я чувствую себя нормально. Пока сижу дома по уходу за ребенком, набираюсь сил, иногда слабость, конечно, есть, принимаю лекарства, которые мне назначили, через шесть месяцев надо снова пройти обследование.

На мой вопрос «Почему Вы выбрали лечение в Южной Корее?» Алена сказала: «Я слышала, что там более современная медицина, вначале узнала о возможности лечения в Корее от Клима Федорова в Инстаграм и от своих знакомых, потом нашла «Кореямедтур» в Якутске. В судьбе Алены приняло участие много людей, и она благодарно перечисляет всех, кто стал ей в дни болезни близок.

«Хочу выразить огромную Благодарность всем тем, кто мне помогал, поддерживал, всем, кто не остался в стороне. Спасибо Эльвире Андреевне @koreamedtur за неравнодушное отношение к моей судьбе. Отдельное спасибо Климу Семеновичу @kiliim и его подписчикам, @baat_ykt, @khabrova_aytalina, друзьям, родственникам и моим землякам — жителям Нюрбинского улуса в том числе работникам лавки мягкого мороженого «DolceVita» @vladimir_step77, автомойки «Механик» @autoservis_mexanik_nrb, «Матери Нюрбы» Сайдыс @materi.rossii.nrb, «Молодежь Нюрбы» @molodejnyurba, @prokat_rent_nyurba, молодежи Мальжагара, ДК «Кыталык» и магазину «Кооператор» @rdk_nyurba @kooperator_nyurba, семье Афанасьева Виктора Васильевича @afan_nadya из Мальжегарского наслега, которая провела благотворительную лотерею, Нюрбачанскому наслегу «Чороон добра» и всем, всем, всем за то, что дали мне надежду и веру на выздоровление. Я вас всех ЛЮБЛЮ! – написала Алена и добавила:

— Всем, у кого такой же диагноз, как у меня, пожелала бы, чтобы были сильными и верили в себя, в свое выздоровление, не опускали руки. Надо бороться, ради семьи, ради детей.