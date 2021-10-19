19.10.2021
13:29
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Судебная хроника

Братьям-сиротам выделили одну квартиру на двоих, но вмешалась прокуратура…

Прокуратура Амгинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что два брата в малолетнем возрасте остались без попечения родителей и состояли на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В связи с этим администрацией района им было выделено жилье, однако, в нарушение требований закона, братьям выделена одна квартира на двоих вместо двух изолированных. Кроме того, впоследствии дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Амгинского района обязанности предоставить каждому из братьев изолированное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ
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