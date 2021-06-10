«Бомбический» эффект «Тыгын Дархана» в Казани

В рамках Дней Якутии в Казани проходят Дни якутского кино «Легенды земли Олонхо». Якутия привезла казанцам шесть фильмов. Также в рамках Дней Якутии состоялся круглый стол с участием кинематографистов нескольких республик. По итогу были достигнуты договоренности о взаимном прокате картин.

Показы якутских картин проходят в казанском кинотеатре «Мир» ежедневно. Показы идут при полных залах с учетом рассадки с социальным дистанцированием. Участие в открытии Дней якутского кино приняли министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Открывал череду показов фильм режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». После просмотра зрители почти час не отпускали режиссера, задавая вопросы и благодаря за картину. Как рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, «Тыгын Дархан» произвел «бомбический эффект».

«Это уникальное явление, мы очень ждали это событие, потому что соприкоснуться с таким уникальным, аутентичным якутским искусством большого стоит. Я сама была в Якутске дважды, проводила тренинги, и я поняла, что это неповторимая земля со своими неповторимыми людьми. Ментальность народа отличается от всех. В этом мире глобализации – обостренное чувство идентичности. Что касается фильмов, зритель наш любит якутское кино. Мы пять лет назад проводили Дни кино, и уже тогда был интерес. Сейчас же за пять лет произошел качественный скачок. Для нас, киношников, якутский кинематограф – маяк, к которому надо стремиться. И я думаю, в России нет другого такого опыта кинематографии, как в Якутии сегодня. Все остальные регионы только начинают, а у Якутии уже многолетний стаж и опыт съемок фильмов, начиная от самых дешевых и заканчивая эпохальными историческими эпопеями, как «Тыгын Дархан». После фильма было обсуждение, мне кажется режиссер фильма такого обсуждения давно не видел. Даже немые зрители задавали по 3-4 письменных вопроса. У нас зритель искушенный, умный, начитанный, продвинутый, потому что в кинотеатре «Мир» проходит много различных фестивалей, но как они отнеслись к фильму «Тыгын Дархан», это был бомбический эффект», — сказала Миляуша Айтуганова.

По ее словам, после круглого стола о развитии кино, который также состоялся в рамках Дней Якутии в Казани, удалось достигнуть договоренностей между тремя регионами – Якутией, Татарстаном и Башкортостаном о взаимных прокатах фильмов на наших территориях.

В Дни якутского кино зрители в кинотеатре «Мир» смогли посмотреть картины: «Тыгын Дархан», «Рядовой Чээрин», «Царь-птица», «Потанцуй со мной», «Надо мной солнце не садится». В Нацбиблиотеке Татарстана состоялся спецпоказ фильма «Сердце солдата».