Большая праздничная скидка на всю посуду «Камелек»

Если вы ждали подходящий момент, чтобы приобрести посуду «Камелёк», то ВОТ ОН НАСТАЛ!

В преддверии национального праздника Ысыах мы дарим скидки и подарки!

С 19 по 24 июня приходите в наши магазины по пр. Ленина 36, ТЦ Айсберг, и галерее «Пассаж» и получайте скидку 21% на весь ассортимент товаров! Чорооны, камельки, чаши кытыйа разных размеров, чайные сервизы, оладницы, наборы для морса, утятницы керамические изделия, подарочные наборы и многое-многое другое по самой вкусной цене!

НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!Все покупатели, совершившие покупки свыше 3 000 рублей, участвуют в большом праздничном розыгрыше посуды компании «Камелёк» и наших партнеров- @sweet_dreams_ykt и @art_klub_u_kamelka.

Розыгрыш состоится 25 июня в 19:00 в прямом эфире нашей страницы в Инстаграм! Есть хорошая возможность сделать себе отличный подарок! Ждем вас до 19:00! Партнер компании: @sakhabultcom. Наряд от @uran.uus