Более 20 модельеров представили свои коллекции на “Arctic Fashion Show-2021”

ЦСП «Триумф» второй раз стал местом проведения третьего модного показа «Arctic Fashion Show”, организованного Минпредом Якутии и Арктическим государственным институтом культуры и искусств в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Шоу собрало 25 известных и начинающих модельеров. Мероприятие посвятили руководителю и одному из инициаторов проекта Варваре Филипповой, трагически скончавшейся в сентябре этого года.

«В 2019 году при составлении программы нашего ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» пришло понимание того, что не хватает модного, креативного шоу для молодых дизайнеров и модельеров республики и не только. Нужен был человек, который смог бы собрать вокруг себя молодежь и организовать это шоу. Команде Минпреда Якутии было предложено обратиться в АГИКИ. В тот момент известный модельер и преподаватель института думала о воплощении подобной идеи. Наверное, самым лучшим руководителем может быть только муза, а Варвара Филиппова таковой являлась для “Arctic Fashion Show”», – сообщила руководитель Минпреда Якутии Ирина Высоких.

По словам генерального продюсера модного показа Василисы Тарасовой, в этом году поступило рекордное количество заявок – около 40, из которых были отобраны 25 модельеров и один дизайнер-ювелир. Помимо этого на шоу представили коллекцию Варвары Филипповой, моделями для которой выступили ее близкие подруги. Всего на подиум вышли около 140 моделей в разных нарядах.

«Был высокий ажиотаж уже во время отборочного этапа показа: поступило очень много заявок и многие пришлось отсеять. Некоторые приносили не готовые наряды, а только эскизы. Я, как человек, который хорошо знаком с процессом производства наряда, думала, что за две-три недели они физически не успеют подготовиться к началу шоу. Поэтому многих дизайнеров мы допустили под вопросом, предупредив: если наряд не будет готов, то они снимаются с показа. Но, когда я прилетела и увидела, что создали дизайнеры, я не убрала ни одного лука. Такого масштаба в Якутии не было еще никогда», – заявила главный стилист проекта этого года Гала Борзова.

Среди участников были знаменитые уже за пределами республики модельеры – Петр Яковлев, Александра Корякина (Za_Za), Лена Максимова (Muus), Сергей Грейс, Марфа Федорова, бренд ”Solko”, а также начинающие – Изабелла Дордосова, Эркин Попов, Надежда Докторова, Александр Берзюков, Даяна Охлопкова, Милена Жайсанбаева и другие. Многие из них – студенты и выпускники АГИКИ, ученики Варвары Филипповой. К примеру, Светлана Данилова участвует третий год подряд на “Arctic Fashion Show” и свою коллекцию этого года она готовила совместно со своим преподавателем. Коллекция получила название «Под белым снегом Арктики» и стала олицетворением проблем экологии.

Тема проекта этого года – цифровизация Арктики. Как рассказала главный стилист шоу Гала Борзова, участники постарались осветить заявленную тему с разных ракурсов, что отражают выбор тканей и их цвет, характерный для сферы digital. Все вещи были функциональными, комфортными.

«У нас были большие планы – выйти на российский и мировой уровень, привлечь весь арктический мир. И наша сегодняшняя задача — исполнить мечты Варвары», – подчеркнула министр Высоких.

Муж Варвары Филипповой – Семен Филиппов, уверен, что проект будет и дальше развиваться благодаря энтузиазму организаторов, которые в этом году смогли удивить якутян грандиозным событием в мире fashion.

«Концептуально показ “Arctic Fashion Show” несёт за собой планетарную идею сбережения опыта и традиций народов Севера, их прорыва на уровень высокого искусства и моды в мире. Варвара посвятила свой научный труд тем развития индустрии моды Якутии, где впервые предприняла научное осмысление процессов, происходящих в сфере модной индустрии. Научные и творческие идеи Варвары Васильевны мы будем развивать и дальше, находя новые подходы и направления вместе с ее учениками», – подчеркнула ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

“Arctic Fashion Show-2021” прошел в закрытом формате с учетом соблюдения противоэпидемиологических мер. Участники допускались на мероприятие только при наличии QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов. Зрители смогли увидеть весь показ на телеканале НВК «Саха».