Благодаря федеральной поддержке начнётся строительство противопаводковых сооружений в Верхневилюйске

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, комментируя итоги прошедшего Совета при полпреде Дальневосточного федерального округа, рассказал, что в следующем году республика получит федеральную субсидию на строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй у села Верхневилюйск.

«Вопрос по строительству объекта ставится давно – с 2015 года, но раньше, к сожалению, (федеральной) поддержки и финансирования не было. Сейчас принято решение о выделении средств в размере 700 миллионов рублей в течение трёх лет, начиная со следующего года», – сказал Айсен Николаев и выразил благодарность министерству природных ресурсов и экологии за поддержку и полномочному представителю Ппрезидента РФ в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ за одобрение проекта.

Общая сумма строительства берегоукрепительных сооружений в Верхневилюйске составит 798 млн 583 тыс. рублей.