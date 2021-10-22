Белый медведь удачно «поохотился» на дрон

В зоопарке «Орто Дойду» белый медведь отобрал квадрокоптер у мужчины, который снимал косолапого с дрона. На видео видно, что недовольный зверь долго присматривался к летающему объекту, досаждавшему ему в воздуха — вставал на задние лапы. Потом сбил квадрокоптер точным ударом лапы, тот рухнул на землю. Позже технику все же удалось вернуть, но в потрепанном состоянии. А нечего вторгаться в чужое воздушное пространство, сообщает тгк YKT.TOP