Ассоциация строителей АЯМ: Мы хотим и будем развивать Томмот

На одного партнера – арендатора стало больше у Ассоциации строителей «АЯМ» в г. Томмот. 1 апреля 2021 года предприниматель Светлана Сергеева открыла собственный салон красоты на левом берегу города.

Южно-Якутский город Томмот и ООО «Ассоциация строителей АЯМ» связывают многолетние отношения, основанные на социально-экономической поддержке муниципального образования.

Из-за разделения рекой Алдан южно-якутского города Томмот на две части, принято называть их – «левый берег» и «правый берег». Ассоциация строителей АЯМ на протяжении длительного времени ведёт планомерную застройку и реконструкцию зданий для нужд населения и организаций на «левобережной» и «правобережных» частях города.

С 2017 года успешно эксплуатируется новая котельная № 5, что повлекло за собой присвоение юридического статуса Ассоциации строителей АЯМ единой теплоснабжающей организации на левом берегу города Томмот, а на правом берегу активно эксплуатируются модернизированные котельные № 3 и № 6.

В 2020 году введены в эксплуатацию жилые дома по ул. Кирова, д.5, ул. Школьная, д.1, ул. 40 лет Октября, д. 9 на первых собственных этажах, которых площади свободной планировки для ведения бизнеса составляют от 400 до 700 кв.м.

Смещён центр деловой активности к территориям собственных зданий № 51 и № 53 по ул. Укуланская, где в настоящее успешно функционируют: Бизнес-центр, торговый центр, почта, энергосбыт, банки, государственные и республиканские компании.

В зимний период проведена реконструкция зданий магазинов бывшего «Райпотребсоюза» по пер. Кооперативный для предоставления в аренду местным предпринимателям.

«Основная цель — стимулирование повышения качества обслуживания в магазинах розничной торговли, увеличение ассортимента товаров и услуг, что в целом, положительно влияет на общее развитие инфраструктуры города, — рассказал юрист по управлению корпоративным имуществом Иванов Николай и резюмировал — в целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса, мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и приглашаем всех заинтересованных лиц, которым небезразлично развитие города Томмот».

Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»