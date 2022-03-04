Арсен Томский и его команда помогут беженцам из Украины с двух сторон

Технологический предприниматель, основатель inDriver Арсен ТОМСКИЙ едва открыл телеграм-канал, как подписались 3,6К.

В одном из первых постов ньюсмейкер сообщил, что окажет помощь беженцам из Украины, причем и тем, кто из Донбасса, и тем, кто из остальной части страны.

— В эти трагические дни мы решили оказать помощь беженцам из Украины. Беженцам из Донбасса в Россию через один из известных российских благотворительных фондов. Беженцам со всей остальной части страны через Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Все из команды, кто захочет, скинутся и сверху компания добавит $100K. Я сам тоже $100K выделю, как один из сотрудников команды.

В данное время Арсен Томский живет в Америке.