04.03.2022
02:05
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Общество
Арсен Томский и его команда помогут беженцам из Украины с двух сторон
Технологический предприниматель, основатель inDriver Арсен ТОМСКИЙ едва открыл телеграм-канал, как подписались 3,6К.
В одном из первых постов ньюсмейкер сообщил, что окажет помощь беженцам из Украины, причем и тем, кто из Донбасса, и тем, кто из остальной части страны.
— В эти трагические дни мы решили оказать помощь беженцам из Украины. Беженцам из Донбасса в Россию через один из известных российских благотворительных фондов. Беженцам со всей остальной части страны через Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Все из команды, кто захочет, скинутся и сверху компания добавит $100K. Я сам тоже $100K выделю, как один из сотрудников команды.
В данное время Арсен Томский живет в Америке.
Фото: из телеграм-канал Арсена Томского
Источник: Телеграм-канал Арсена Томского.
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