26.11.2022
15:42
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Экономика

АЛРОСА построит новый рудник на месте затопленного «Мира»

Глава региона Айсен Николаев сообщил, что будет создано 825 рабочих мест. Руда месторождения «Мир» отличается большим содержанием высококачественных алмазов. До аварии на рудник приходилось более 10% добычи по группе АЛРОСА, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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