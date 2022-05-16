АЛРОСА и Кындыкан создали путеводитель по орнаменталистике

12 мая 2022 г. — АЛРОСА и творческое объединение «Кындыкан» создали путеводитель «Культурные коды Севера – сияющее вдохновение для современности», который содержит уникальные материалы о коренных малочисленных народах Севера, их традиционных орнаментах и узорах.

Путеводитель создан для всех, кто интересуется культурой северных народов, а также призван помочь участникам конкурса эскизов этнической ювелирной коллекции Кындыкан, который проходит при поддержке АЛРОСА.

В путеводителе собрана общая информация о северных народах – эвенах, эвенках, юкагирах, чукчах и долганах, их многовековой культуре и обычаях, а также подробно описаны неповторимые орнаменты, которые использовались в шитье, рукоделии и других народных промыслах. Все интересующиеся культурой Севера из этих материалов узнают больше о традициях и значениях культурных кодов, а участники конкурса, возможно, вдохновятся ими при создании эскизов и составлении заявок.

Творческое объединение «Кындыкан» планирует постоянно обновлять и дополнять путеводитель, и тем самым поддерживать сохранение уникальной и древнейшей культуры северных народов Якутии.

Конкурс эскизов ювелирной коллекции стартовал в феврале и продлится до 1 июня 2022 г. В рамках конкурсного задания участники разрабатывают дизайн трех изделий: серьги, кольцо и колье. Центральными элементами каждого украшения в будущей коллекции станут бриллианты.

Подать заявку можно на сайте: https://jewelry.kyndykan.com/. Победителей будет выбирать экспертное жюри в период с 15 по 30 июня 2022 года. Украшения по эскизам будут произведены Ювелирной группой АЛРОСА и продаваться на интернет-платформе https://alrosadiamond.ru/. Победителям предложат сотрудничество в работе над коллекциями компании.