Александр Бурнашов организовал вечер легендарной Веры Никифоровой
21-22 октября в Камерном концертном зале Государственного театра эстрады им. Платонова состоялись концерты музыкального проекта, посвященного ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар».
Очередное мероприятие было посвящено звезде 90-х и исполнительнице многих эстрадных хитов Вере НИКИФОРОВОЙ.
Заслуженный артист Якутии, автор и ведущий проекта «Көмүс ааттар» Александр БУРНАШОВ рассказал Sakhalife более подробно про Веру НИКИФОРОВУ:
— Вера Прокопьевна обладала очень сильным лирическим сопрано, она училась у мастера вокального искусства Анастасии ЛЫТКИНОЙ. Объездила всю Якутию с бригадой легендарного артиста нашей эстрады Петра ПЕСТРЯКОВА. Постоянно помогала советами молодым артистам, в том числе и мне.
На вопрос, почему Вы ушли из эстрады, она очень коротко отвечала — я уступаю молодым, пусть поют молодые! И в 50 лет ушла из театра
В прошлом году после болезни, к сожалению, ушла из жизни.
Теперь после проекта остались в музее театра ее сценические костюмы и афиши, диски с ее песнями
Я очень благодарен родственникам Веры за огромную помощь в проведении вечера!
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