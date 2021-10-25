Александр Бурнашов организовал вечер легендарной Веры Никифоровой

21-22 октября в Камерном концертном зале Государственного театра эстрады им. Платонова состоялись концерты музыкального проекта, посвященного ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар».

Очередное мероприятие было посвящено звезде 90-х и исполнительнице многих эстрадных хитов Вере НИКИФОРОВОЙ.

Заслуженный артист Якутии, автор и ведущий проекта «Көмүс ааттар» Александр БУРНАШОВ рассказал Sakhalife более подробно про Веру НИКИФОРОВУ:

— Вера Прокопьевна обладала очень сильным лирическим сопрано, она училась у мастера вокального искусства Анастасии ЛЫТКИНОЙ. Объездила всю Якутию с бригадой легендарного артиста нашей эстрады Петра ПЕСТРЯКОВА. Постоянно помогала советами молодым артистам, в том числе и мне.

На вопрос, почему Вы ушли из эстрады, она очень коротко отвечала — я уступаю молодым, пусть поют молодые! И в 50 лет ушла из театра

В прошлом году после болезни, к сожалению, ушла из жизни.

Теперь после проекта остались в музее театра ее сценические костюмы и афиши, диски с ее песнями

Я очень благодарен родственникам Веры за огромную помощь в проведении вечера!