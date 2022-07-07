Айсен Николаев выступил на Российской креативной неделе

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/Aisen_Nikolaev:

Работаю на форуме «Российская креативная неделя» — главном событии страны в сфере креативных индустрий. Выступил на пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора» с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко.

Якутия является регионом-лидером, чьи инициативы оказались одними из самых эффективных и знаковых для развития креативной экономики в стране. Сегодня в своем выступлении я рассказал не только о нашем опыте и успехах в этой сфере, но и озвучил предложения касательно решений, которые могли бы быть приняты на федеральном уровне по дальнейшей поддержке креативных индустрий. Сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать как угрозу, но в то же время она открывает и окно возможностей. Например, у кинопроизводителей появился шанс повысить долю российского контента на отечественном рынке.

В марте этого года мы предложили Минвостокразвития создать Единую Дальневосточную кинокомиссию, и компенсировать из федерального бюджета 50% затрат, понесенных российскими кинокомпаниями при съемках на территории Дальнего Востока. Уверен, что благодаря совместной поддержке, креативные индустрии не только продолжат развиваться, но станут локомотивом развития республики и всей страны