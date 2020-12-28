Айсен Николаев отметил работу ЖДЯ

Глава Якутии Айсен Николаев 28 декабря провёл совещание по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «АК «Железные дороги Якутии» за 2020 год и планов на 2021 год.

Как сообщил генеральный директор компании Василий Шимохин, в 2020 году объём перевозок прогнозируется на уровне 6,1 млн тонн. Грузооборот ожидается на уровне 1,6 млрд тонно-километров, что составляет 100% от плана. Рост грузооборота обусловлен открытием в 2019 году прямого железнодорожного сообщения до станции Нижний Бестях, куда в 2020 году будет перевезено более 1 млн тонн грузов.

Василий Шимохин отметил, что спад объёмов угледобывающих предприятий был компенсирован активной доставкой грузов до станции Нижний Бестях, что позволило не допустить получения убытков. В текущем году практически в два раза по сравнению с прошлым годом возросли объёмы перевозок продовольственных товаров, контейнерных перевозок, строительных грузов

Что касается показателей перевозки пассажиров, то при плане 66,2 тыс. человек по итогам года ожидается перевозка 81,7 тыс. человек. В связи пандемией коронавируса, с марта по июнь спад пассажиропотока составил 70%. Однако удобная схема доставки пассажиров до города Якутска, открытие новых билетных касс и создание новых направлений беспересадочного движения позволили компании перекрыть негативное влияние пандемии.

«По итогам 2020 года нами ожидается выполнение плана по выручке. Прирост выручки обусловлен перераспределением грузопотока на станцию Нижний Бестях и значительным объёмом оказываемых услуг по строительству объектов инфраструктурного и социального назначения», — отметил генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

В 2021 году компания планирует расширить географию пассажирских перевозок, организовать собственный скорый поезд по маршруту «Нижний Бестях – Владивосток». Одним из приоритетных задач также является завершение мероприятий в рамках доведения линии Беркакит-Томмот до норм постоянной эксплуатации. Все запланированные мероприятия позволят компании в следующем году получить 143 млн рублей чистой прибыли.

Первый вице-премьер Правительства Якутии Алексей Колодезников обратил внимание руководства акционерной компании на увеличении пассажиропотока по дальневосточным направлениям, с учётом того, что АО «Аэропорт «Якутск» в 2021 году на период реконструкции взлётно-посадочной полосы будет работать с сокращённой дистанцией.

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что, несмотря на кризисные явления, компания завершает год с неплохими результатами. «АО «АК «Железные дороги Якутии» является одной из немногих компаний, которая в условиях пандемии, пусть и не за счёт основной деятельности, а за счёт строительно-монтажных работ смогла увеличить объёмы выручки. Это говорит о правильной политике руководства и Совета директоров компании, благодаря этим решениям компания уверенно завершает год», — отметил Глава региона.