09.06.2022
20:13
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Финансы

Аэрофлот снизил цены на билеты Якутск-Москва

«Аэрофлот» вновь снизил стоимость перелетов на Дальний Восток. Билеты в одну сторону от 5 тысяч рублей

«Аэрофлот» установил скидку в 25% на «плоские» тарифы на маршрутах между Москвой и дальневосточными городами. Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а воспользоваться ими — до 31 октября текущего года. тгк Yakutsk News
Стоимость при покупке билетов Якутск — Москва по субсидируемым и «плоским» тарифам со скидкой 25% составит:
— социальные категории — 5250 рублей;
— взрослые (жители ДФО) — 6900 рублей;
— дети — 3940 рублей.

Количество мест по «плоскому» тарифу ограничено.

Оформить субсидированный билет можно тут.

Фото: Аэрофлот
Источник: тгк Yakutsk News

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