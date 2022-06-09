Аэрофлот снизил цены на билеты Якутск-Москва

«Аэрофлот» вновь снизил стоимость перелетов на Дальний Восток. Билеты в одну сторону от 5 тысяч рублей

«Аэрофлот» установил скидку в 25% на «плоские» тарифы на маршрутах между Москвой и дальневосточными городами. Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а воспользоваться ими — до 31 октября текущего года. тгк Yakutsk News

Стоимость при покупке билетов Якутск — Москва по субсидируемым и «плоским» тарифам со скидкой 25% составит:

— социальные категории — 5250 рублей;

— взрослые (жители ДФО) — 6900 рублей;

— дети — 3940 рублей.

Количество мест по «плоскому» тарифу ограничено.

Оформить субсидированный билет можно тут.