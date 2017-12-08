Юные якутяне представили проекты по достопримечательностям Якутска

В детском саду №5 «Радуга» проведен конкурс макетов «Достопримечательности города Якутска», посвященный 385-летию со дня образования города Якутска, для развития творческого потенциала детей и родителей.

Как отмечает инициатор конкурса, педагог дополнительного образования Саргылана Колесова, это хорошее подспорье для ознакомления детей с родном краем, повышения интереса к изучению истории и культуры республики. Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились и среди других дошкольных учреждений столицы.

Член жюри конкурса, работник Дома культуры им. Ю.А. Гагарина Вера Семенова, была рада увидеть столько интересных проектов, разработанных воспитанниками и родителями детского сада «Радуга» и всерьез задумалась над открытием кружка по архитектуре при Доме культуры.

Лучшие работы воспитанников детского сада были отмечены грамотами и призами Управления Гагаринского округа.