Выпускники ЯГСХА поедут работать в родной улус

Сегодня в Якутской сельскохозяйственной академии выпускники – уроженцы Нюрбинского улуса встретились с Главой родного района. Вместе с Алексеем Михайловичем Игнатьевым с ребятами пообщались председатель улусного Совета депутатов Сергей Иванович Евсеев, начальник департамента сельского хозяйства улуса Егор Егорович Иванов.

Свой разговор Алексей Игнатьев начал с того факта, что из числа 34 глав муниципальных районов республики, 12 глав – это выпускники Якутской ГСХА. «Сегодня Нюрбинский улус остро ощущает нехватку специалистов в сельскохозяйственной отрасли», — отметил он. Потому улусная администрация принимает все меры по организации условий труда молодых специалистов. Наряду с этим на днях прошла аттестация специалистов сельского хозяйства в 18 наслегах. 2 специалиста не прошли аттестацию, еще несколько прошли ее условно по причине отсутствия профессиональной подготовки подчеркнул глава.

Есть тенденция стремления молодежи к фермерству, но молодые люди зачастую не понимают, откуда начинать все по той же аналогичной причине отсутствия знаний. В агропрофилированных школах также не хватает учителей с навыками ведения сельскохозяйственной отрасли. Глава и начальник департамента сельского хозяйства улуса Егор Егорович Иванов рассказали о модели социума села, которая сформировалась благодаря активной молодежи. Все началось с того, что в село Күндэйэ одновременно приехали 12 молодых специалистов и население поддержало их инициативу, задор. Теперь администрация улуса намерена продолжить эту практику и призывает молодежь попробовать свои силы.

На сегодняшней встрече пристутствовали 5 студентов, которые уже определились ехать в родной улус. Среди них студенты факультета ветеринарной медицины Лев Сивцев. Во время учебной и производственной практики Лев прошел школу Героя труда РФ М.Н.Готовцева. Игнатий Андреев участвовал в программе студенческой мобильности и отучился 1 семестр КАТУ им.С.Сейфиллина.

В улусе работают все республиканские программы поддержи молодых специалистов и молодых семей. Помимо этого во всех наслегах строится благоустроенное жилье для молодых специалистов.