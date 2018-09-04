Впервые в Якутске проводятся соревнования «Гребля на шлюпках»

Организатор регаты — Общероссийское Движение Поддержки Флота (ДПФ), во взаимодействии с государственными организациями и другими структурами города.

Учитывая, что всё большую популярность в республике набирает интерес к возрождению Российского флота (один только парад в Якутске в День ВМФ чего стоит!), ДПФ приняло решение для популяризации морских профессий и развитию водных видов спорт провести такую регату.

Команды будут соревноваться на двух гребных шестивесельных ялах, по заранее размеченной дистанции, согласно положению. Состав команды для одного яла – шесть человек на веслах, один рулевой и один запасной гребец. Для объективной оценки результатов выбрана квалифицированная судейская коллегия. Количество команд не ограничивается, возрастная категория – не младше 16 лет.

Заявки со списком команды подаются в Администрацию Ленского бассейна (здание ПАО ЛОРП по ул.Дзержинского, 2, 4 этаж),

Соревнование пройдет 8 сентября на акватории городского пляжа города Якутск.

С 4 по 7 сентября команды могут провести тренировочные заезды, ялы будут находиться на лодочной станции.

Приходите, будет интересно!