Василий Шимохин переизбран гендиректором «Железные дороги Якутии» на новый срок

Сегодня, 5 мая, состоялось заседание Совета директоров АО «АК «ЖДЯ», на котором рассмотрен ряд вопросов корпоративного управления и касающихся деятельности Общества, в том числе о созыве годового общего собрания акционеров, о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и др. Также по обращению Минтранса РС(Я) рассмотрены вопросы о плане мероприятий по категорированию объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств АО «АК «ЖДЯ» и об итогах работы по исполнению решения совместного заседания Антитеррористической комиссии РС(Я) и оперативного штаба в РС(Я).

Также Советом директоров принято решение об избрании генерального директора Общества Шимохина Василия Владимировича на новый срок (на 3 года) до 10 июня 2020 года включительно.

Василий Шимохин родился в 1963 году. Закончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «горный инженер».

В 2002 году Василий Шимохин пришел в компанию «Железные дороги Якутии» на должность исполнительного директора. В 2005 году возглавил компанию в качестве генерального директора.

За годы его работы объем перевозок компании увеличился в четыре раза и составил в 2016 году более 4 млн тонн. По итогам работы за прошлый год получена прибыль более 87 млн рублей.

Награжден Знаком отличия «Гражданская доблесть», Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью министра транспорта РФ, Медалью Петра Губонина, юбилейными медалями «30 лет БАМ», «40 лет БАМ». Имеет звание «Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)».

СПРАВКА:

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» создана в 1995 году. Основными акционерами являются ОАО «РЖД» — 46,8% акций и Республика Саха (Якутия) – 44,3% акций. Основным видом деятельности является перевозка грузов и пассажиров на железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. В настоящее время перевозка грузов в прямом сообщении с общей сетью российских железных дорог осуществляется до станции Томмот. Участок Томмот – Нижний Бестях используется в режиме временной эксплуатации на основании договора между ЗАО «Инжтрансстрой» и АО «АК «ЖДЯ» от 30.08.2014г. на временную эксплуатацию строящегося объекта «Пусковой комплекс Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Решение о временной эксплуатации строящегося объекта было принято Генеральным подрядчиком строительства ЗАО «Инжтрансстрой» с учетом Акта технической готовности к вводу во временную эксплуатацию пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск, подписанного 30.08.2014 г.