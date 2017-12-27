Фоторепортаж: Дети, спорт и ёлка

В Якутске состоялся Новогодний турнир юных гимнастов на призы Деда Мороза.

Гимнастический зал Детской юношеской спортивной школы на два дня — 22 и 24 декабря — стал местом состязаний за первенство столицы по спортивной гимнастике.

Участникам предстояло пройти соревновательную дистанцию гимнастического многоборья, продемонстрировав своё умение на снарядах, в вольных упражнениях и опорных прыжках.

В данный момент ДЮСШ-1 — единственная школа в республике, которая готовит гимнастов на должном уровне. Относительно недавно школа обрела новый гимнастический зал, в котором занимаются 250 юных спортсменов. Все они приняли участие в первенстве, подтверждая честь называться гимнастом.

Состязания традиционно прошли в торжественной и праздничной обстановке. Перед самыми соревнованиями дети сами украсили ёлку, развесили в зале новогоднюю мишуру. А на турнир пришли нарядными и веселыми.

В целом, все дни новогоднего турнира, и в соревнованиях среди девочек, и в борьбе за первое место среди мальчишек, в зале царил высокий соревновательный дух. Спортивная гимнастика не зря считается одним из самых зрелищных видов спорта. Страсти «на ковре» кипели нешуточные. Не обошлось и без досадных ошибок, случившихся из-за излишнего волнения.

По итогам первенства лучшие гимнасты получили заслуженные награды — медали за упорство, стремление к победе и многолетний труд. Среди девушек победителями стали Елизавета Максимова, Дарья Скрябина, Ирина Федорова, Кристина Дехтевич, Арюна Цыбикова, Моника Васильеваа, Валя Савельева, Даша Иванова, Лера Сидоренко. Среди юношей — Артем Им, Гоша Кобяков, Ваня Пинчук, Альберт Самсонов, Егор Пуляев.

В торжественной обстановке также были вручены разрядные знаки и зачетные книжки Дарье Скрябиной, Анжелике Паниной и Варваре Забариной. Министерством спорта им присвоен первый спортивный разряд.

Провели соревнования тренеры-преподаватели отделения спортивной гимнастики ДЮСШ-1.

Победителями и призерами первенства столицы по разрядам стали:

Девочки:

Лиза Максимова — КМС

I разряд – 1. Скрябина Дарья, 2. Панина Анжелика, 3. Забарина Варвара

II разряд – 1. Федорова Ирина, 2. Жалилова Ализа, 3. Головных Валерия

III разряд – 1. Дехтевич Кристина, 2. Смирнова Оля, 3-4. Горохова Саяна, Варламова Настя

I юношеский разряд – 1. Цыбикова Арюна, 2. Кынтоярова Ева, 3-4. Васильева Полина, Черёмкина Далана

I юношеский разряд – 1. Васильева Моника, 2. Семёнова Майя, 3. Пустовит Ира

II юношеский разряд (2010 г.р.) – 1. Савельева Валя, 2. Этигясова Сандара, 3. Лисина Соня

II юношеский разряд (2011 г.р.) – 1. Иванова Даша, 2. Макарова Кристина, 3. Шульгина Соня

III юношеский разряд – 1. Сидоренко Лера, 2. Бунина Света, 3-4. Андреева Диана, Дьячковская Дайана

Мальчики:

III разряд – 1. Им Артем, 2. Овсянников Алеша, 3-4. Сергеев Саша, Вешников Игнат

I юношеский разряд – 1. Кобяков Георгий, 2. Макаров Саян, 3. Игорь Гаврильев

II юношеский разряд – 1. Пинчук Ваня, 2. Кузнецов Кирилл, 3. Страмков Денис

III юношеский разряд – 1. Самсонов Альберт, 2. Оконешников Айтал, Корнилов Тимофей. 3. Абрамов Эльдар

III юношеский разряд – 1. Пуляев Егор, 2. Исаев Егор, 3. Богословский Саша

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