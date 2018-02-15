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15 февраля 2018, 18:00
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В Якутске открылась первая шахматная гостиная

15 февраля 2018 г. в детском технопарке «Кванториум» состоялась торжественная церемония Марафона открытий «Шахматных гостиных».

Развитие проекта «Шахматное образование» в Российской Федерации и распространение этой практики в организациях дополнительного образования детей являются приоритетными целями «Шахматных гостиных».

Как отметила Ольга Анатольевна Яшина, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования: «Это уникальный проект, потому что он позволяет вывести научно-техническое творчество на новый уровень. С другой стороны, повторяя слова мудрецов о том, что шахматы, как и математика, приводят ум в порядок, мы понимаем, что открытие «Шахматной гостиной» позволит вам развивать свою память, укреплять мышление, развиваться всесторонне, так же положительно повлияет на успеваемость. Вы начнете учиться лучше. Поэтому мы такое большое значение придаем направлению «Шахматных гостиных». И, конечно, нам очень хотелось бы быть уверенными в том, что вы будете приходить сюда с удовольствием, заниматься шахматами и решать интересные творческие задачи. Желаем вам успехов и удачи!»

«В г. Якутске во всех образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования действуют кружки по шахматам и шашкам. На сегодняшний день обучается 43 000 детей, из них 70% детей занимаются шахматами. И это очень здорово!», — прокомментировал Егор Афанасьевич Охлопков, заместитель начальника управления образования. Также пожелал, чтобы шахматы и шашки приносили всем пользу.

Также вспомнили и тот факт, что в шахматах в борьбе между человеком и искусственным интеллектом победил последний. Роман Владимирович Ганжуров, мастер ФИДЕ и старший тренер юношеской сборной Республики Саха (Якутия), аргументировал это тем, что с машинами состязаться не имеет смысла. Это все равно, что бегут будет соревноваться с роботом, то же самое и здесь.

«Детский технопарк по оснащению лучше, чем у нас – отметил Роман Оконешников, заместитель директора Технопарка «Якутия» по инновациям – В целом, наша Республика уделяет особое внимание на развитие детей и раскрытие их потенциала. На мой взгляд это очень правильно, потому что дети – наше будущее».

В рамках торжественного открытия выступили воспитанники детского сада №17 «Кунчээн» (г. Якутск) с театрализованным представлением «Карнавал у шахматного короля». Состоялся мастер-класс с Арсением Чумаевским, он показал и рассказал важные моменты в шахматной игре. Арсений — ученик 5 класса СОШ №26 (г. Якутск), обладатель кубка Российского государственного социального университета среди чемпионов школ по шахматам «Moscow Open 2018» и обладатель I спортивного разряда, воспитанник шахматной школы им. Карпова.

В завершении торжества, воспитанники «Кванториума» сыграли в «большие» шахматы с Романом Ганжуровым и Арсением Чумаевским. Все участники получили памятные призы и подарки.

В 2018 году в 5 субъектах Российской Федерации пилотно был запущен проект по шахматам, прошел апробацию и был включен в «Основные принципы создания и функционирования детских технопарков «Кванториум», а также утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации с 2018 г.

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Источник: Пресс-служба РРЦ «Юные якутяне»
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