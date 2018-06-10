В Якутию прибыл борт МЧС с гуманитарной помощью пострадавшим от паводка

Во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Якутск прибыл грузовой самолет Ил-76 ФГБУ «Авиационно-спасательная компания МЧС России» с гуманитарной помощью для пострадавшего от разрушительного паводка населения республики. Общий вес груза составил 26,7 тонн.

Напомним, 4 июня врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ направил в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева письмо, в котором попросил поручить правительству страны оказать помощь пострадавшему от паводка населению Якутии. Уже на следующий день глава российского Кабмина подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщил заместитель председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий МЕСТНИКОВ, в ближайшие дни в пострадавшие районы будут доставлены 200 тепловых пушек, 38 передвижных электростанций 10 кВ, 10 десятиместных зимних палаток, 500 теплых одеял, 48 насосных мотопомп МБП 1300 и 500 кроватей.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по ликвидации последствий весеннего паводка, мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности пострадавших районов и населенных пунктов, а также оказанию всесторонней помощи населению», — подчеркнул он.

Из-за разрушительного наводнения в Якутии пострадали 53 населенных пункта в 16 муниципальных образованиях. Водной стихией были повреждены объекты дорожного хозяйства и инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, культуры, образования и спорта, сельского хозяйства и жилого фонда.

В связи с этим, врио Главы Якутии Айсен Николаев своим первым указом от 30 мая постановил считать приоритетным направлением деятельности правительства Якутии в 2018 году мероприятия по ликвидации последствий наводнения и обеспечению жизнедеятельности в пострадавших населенных пунктах.

Сейчас в республике полным ходом идут работы по восстановлению объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, жилых домов, объектов дорожного хозяйства и транспортного комплекса, связи и энергетики, возмещение ущерба населению, пострадавшему от наводнения.