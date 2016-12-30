В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

28 декабря в 23.36. на пульт службы «01» Томпонского района поступило сообщение о возгорание в частном доме на ул. Береговая п. Джебарики-Хая. Через четыре минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом и веранда по всей площади. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Есть пострадавший.

29 декабря в 05.50. на пульт службы «01» Верхневилюйского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Таежная с. Ботулу. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 49 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Есть пострадавший.

В 08.13. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Антенная п. Маган. Через четыре минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел пристрой дома. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади, и кровля дома на площади 8 кв.м. Общая площадь пожара — 60 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 17.25. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в автомобиле на 4 километре Вилюйского тракта. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел автомобиль «Toyota Carina». В результате пожара огнем повреждены моторный отсек на площади 3 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации двигателя. Ущерб устанавливается.

На пульт службы «01» Ленского района поступило заявление о пожаре в автомобиле на 60 километре трассы к Чаяндинскому месторождению. В результате пожара поврежден моторный отсек на площади 7 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Ранее вызов на «01» о данном пожаре не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.

В 20.12. на пульт службы «01» Таттинского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Калачикова с. Ытык-Кюель. Через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара — 56 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!