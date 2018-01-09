В Якутии прогнозируют усиление морозов

9 января в Якутске метеорологи прогнозируют утром небольшой снег, туман, ветер юго-западный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -40, -42°, днем -38,-40°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 10-11 января 2018 г. В среду в Якутии местами пройдет слабый снег, в четверг на юго-западе, юге небольшой снег, на побережье Арктики слабые метели. Усиление морозов на большей части территории республики: преобладающая температура ночью -43-48, днем -40-45, на северо-востоке ночью -52-57, днем -49-54, на западе и юге ночью -39-44, при снеге -34-39, днем -36-41, при снеге -26-31°. comments powered by HyperComments Источник: http://www.ykuthydromet.ru/index.html

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