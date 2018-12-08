В Якутии откроет свои двери новая школа

В селе Дэбдиргэ Таттинского района Якутии откроется новое здание школы. На строительство было израсходовано 273 млн рублей, из них 203 из федерального бюджета. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В новой школе полностью оборудованные оргтехникой и интерактивными досками современные классы и аудитории, боксы под авто, спортзал, водонасосное и водоочистное сооружения для нужд школы. Для вывоза ТБО и водоснабжения на баланс МБОУ «Игидейской СОШ» будет передана спецтехника МТЗ с ассенизационным оборудованием и автоцистерной.

Старое здание в 2015 году было признано аварийным. Три года занятия велись в трех приспособленных зданиях.

Игидейская школа ведется свою историю с 1917 года.

22 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях развития образования в республике. Ежегодно в Якутии строится до 10 новых школ, большая часть из которых – в сельской местности.

Фото: пресс-служба правительства республики