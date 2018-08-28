В Якутии опрокинулась машина. Участники ДТП не помнят, кто был за рулем

27 августа в 4 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в местную больницу доставлен 16-летний молодой человек, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии.

Прибыв на место происшествия было установлено, что 27 августа около 4 часов утра неустановленный водитель, управляя транспортным средством «Тойота Камри», двигаясь по РАД «Анабар» на 2 км. со стороны п.Алмазный в сторону г.Мирный не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства на правую по ходу движения транспортного средства обочину.

В результате ДТП 16-летний (29 августа ему исполняется 17 лет) пассажир получил телесные повреждения, диагноз: сотрясение мозга, без сознания, тупая травма живота, множественные переломы ребер — был помещен в реанимационное отделение Мирнинской ЦРБ. Установлено алкогольное опьянение. В момент ДТП в транспортном средстве находился на заднем пассажирском сидении справа.

Со слов пассажиров в салоне автомашины находились всего 4 молодых людей, выпивали пиво и никто не смог вспомнить кто был за рулем.

В настоящее время пострадавший переведен в травматологическое отделение.