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22 февраля 2018, 18:00
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Ко Дню защитника Отечества: В Якутии 4000 призывников «косят» от армии

Понятно, что в Общественной палате РС(Я) работают общественники до мозга костей. И поэтому никого не удивило, что нашу хрупкую, изящную, женственную заместителя председателя Общественной палаты РС(Я) Валентину Кириллину избрали председателем Общественного совета при Военном комиссариате РС(Я).

Недавно в комиссариате состоялось заседание ОС, посвященное итогам осеннего призыва 2017 года. И на нем присутствовали важные чины из Восточного военного округа: начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе оргмобуправления ВВО полковник Владимир Туршатов и старший офицер отделения оргмобуправления ВВО Роман Долотин. А из нашего военкоматовского начальства были заместитель военного комиссара РС(Я) Аркадий Саввинов и начальник отделения организации и проведения призыва Военного комиссариата РС(Я) Сергей Шпагин.

А вообще, в заседании участвовали аж три члена Общественной палаты РС(Я) первого и третьего составов. Кроме упоминаемой Валентины Кириллиной, присутствовал член ОП РС(Я) первого состава, руководитель регионального отделения ДОСААФ РФ РС(Я) Сергей Черных и член нынешнего состава очень активная, неравнодушная, известная в республике и далеко за ее пределами председатель Комитета родителей солдат и матросов РС(Я) Мария Емельянова. Что отрадно, в составе Общественного совета – Роман Обутов общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РС(Я) по военным вопросам, член общественной организации «Союз родителей погибших военнослужащих РС(Я) «Память». Роман Михайлович часто выступает в судах, защищая права солдат-срочников. И ему удается отсудить у Министерства обороны неплохие суммы в пользу пострадавших военнослужащих.

Представители Восточного военного округа озвучили любопытную информацию. Оказывается, из года в год показатели Якутии как организатора призыва в армию из года в год ухудшаются. В чем мы сильно отстаем от наших соседей по Дальневосточному федеральному округу?

— Впервые за много лет Военному комиссариату не удалось выполнить норму призыва. Этому есть множество объективных причин, поэтому, чтобы не подводить ваш комиссариат, нам пришлось скорректировать, «уронить» норму. Только поэтому можно сказать, что Якутия норму выполнила, — сказал Владимир Туршанов.

Много молодых людей не подошли по состоянию здоровья, а многие были направлены на дополнительное обследование и поэтому не смогли призваться. Военный начальник много внимания уделил организации медосмотров призывников, введению паспортов здоровья, медицинским обследованиям. Отправили отдавать долг Родине 1,5 тысячи молодых людей.

Владимир Николаевич озвучил страшную цифру – оказывается 4000 призывников просто не смогли найти и вручить им повестки.

В ВВО считают, что в республике не на должном уровне поставлено патриотическое воспитание. В республике имеется всего один Центр допризывной подготовки.

Больше всего Туршатов сокрушался по поводу того, что Якутия была инициатором возрождения движения ГТО. Но по количеству обладателей бронзовых, серебряных, золотых значков ГТО мы опять отстаем от показателей по ДВФО.

Сергей Шпагин, представитель нашего военкомата сказал, что на службы в армию в этом году призвались 1634 молодых человека. И рассказал о множестве проблем с медицинскими обследованиями. И традиционно наша Якутия «бракует» множество призывников, которые отстают от нормы… по весу.

Заместитель военного комиссара Аркадий Саввинов подчеркнул, что ситуация не такая мрачная, как ее рисуют. Проблемы организации призыва решаются. Помогают и республиканские власти. Представители министерств по делам молодежи и здравоохранения, которые входят в состав Общественного совета подтвердили, что работа ведется.

Очень много хорошего рассказал о работе Центра допризывной подготовки Сергей Черных. Оказывается, такой есть и в Алдане, но у него нет статуса зонального центра. Помимо этого в ДОСААФ очень хорошо поставлена работа с подростками и молодежью. Есть своя Школа юнармейца ДОСААФ и юнармейский батальон ДОСААФ.

Общественников тоже взволновала ситуация по призыву: почему наша традиционно патриотично настроенная республика еле-еле выполняет нормы по призыву? Они предположили, что на ситуацию повлияли социальные сети, где негативно рассказывают о службе в армии. Не секрет, что у наших ребят были стычки с солдатами из других регионов, есть много случаев заболеваний туберкулезом, привлекли к уголовной ответственности по мошенничеству солдат, получающих компенсации из Пенсионного фонда за потерю кормильца. Кстати, по последней ситуации очень хорошо отработала Общественная палата Якутии: с подачи Марии Емельяновой был организован «круглый стол» по этой теме, затем нашелся доброволец-адвокат Феликс Антонов, который добился прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям для солдата Минтимира Замятина.

Конечно, это все не могло не сказаться на отношении общества к службе в армии. Валентина Кириллина подчеркнула, что вопросов для обсуждения по организации призыва и другим «военным» темам у Общественного совета, да и у Общественной палаты много. Общественники должны сыграть ключевую роль по поднятию боевого духа у будущих солдат и их родителей.

Председателю Общественной палаты РС(Я) Алексею Сергучеву была предоставлена информация с заседания Общественного совета. Он дал следующий комментарий:

— Я в свое время служил в Казахстане в Краснознаменном среднеазиатском военном округе в артиллерийском полку. Считаю, что служба в армии очень много дает самому молодому человеку. Он приобретает там профессию, часто не одну, друзей, с которыми будет общаться всю жизнь. Увидит новые места, познакомится с ребятами из разных регионов России.

Бояться служить в армии не надо. В том числе не нужно опасаться неуставных отношений. Сейчас активно работают общественники, правозащитники. Есть прямые линии у военной прокуратуры. Есть постоянная связь с родителями. Просто надо знать свои права, куда обратиться в случае чего.

Родителей бы призвал воспитывать мальчиков, как будущих солдат. Как всегда воспитывали наши предки. Хорошо кормить, вовремя обращаться к врачам, отдавать в спортивные секции, учить защищать себя. Если парень растет здоровым, спортивным, то у него повышаются шансы попасть в элитные части, а потом поступить в хорошие военные вузы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех защитников Отечества с их праздничным Днем. Этот День Защитника Отечества – особенный,  отмечается столетие Красной Армии. Самой могучей, самой непобедимой армии в мире!

Служба в армии – это своего рода общественная работа. То есть, работа на благо общества. И это самый благородный труд – обеспечить безопасность своей Родины, мирное небо над головой у всех своих близких.

Желаю всем молодым в будущем праздновать День защитников Отечества с полным правом на это. А всем, кто уже отдал свой долг Родине, здоровья и счастья!

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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