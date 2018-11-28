СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска

Ранее мэрия Якутска выставила на торги элитные джипы чиновников, пообещав направить часть дохода от их продажи на запуск социального такси. Отказ от дорогих автомобилей стал одним из первых распоряжений Авксентьевой, отменившей после своего вступления в должность в сентябре целый ряд дорогостоящих мероприятий, включая постановку балета за 1,5 млн рублей и показ шуб стоимостью почти 1 млн рублей. Оптимизация расходов была частью ее предвыборной программы.
Авксентьева, выдвинутая Партией возрождения России, победила на выборах мэра Якутска 9 сентября с 39,98% голосов, опередив кандидата от «Единой России» Александра Саввинова с 31,7% голосов избирателей. До этого Авксентьева была заместителем главы города с 2007 по 2012 годы и директором производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис», входящего в структуру международного аэропорта Якутск.