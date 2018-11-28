СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска

Управделами мэрии Якутска уволился после критики мэра за заказ банкетов на 1 млн рублей

Ранее мэрия Якутска выставила на торги элитные джипы чиновников, пообещав направить часть дохода от их продажи на запуск социального такси

Управляющий делами мэрии Якутска Максим Артемьев, объявивший торги на банкеты городской администрации в размере более 1 млн рублей без разрешения главы города, написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Якутска Алексей Толстяков.

Ранее сообщалось, что мэр Якутска Сардана Авксентьева была «неприятно удивлена», получив сообщение по Whatsapp с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 млн рублей. Она отметила, что с таким руководителем ей «не по пути». По словам Авксентьевой, она уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты.