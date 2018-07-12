В столичном лагере ребята окунутся в мир взрослых

В детском оздоровительном лагере «Кэскил» состоялось торжественное открытие летнего сезона академии профориентации «Сделай свой выбор!». В этом сезоне квалифицированные специалисты помогут детям раскрыть свой потенциал, выявить лидерские качества и профессиональные предрасположенности.

«Ребята окунутся в мир взрослых и будут каждый день исследовать новые профессии, вести свои проекты, перенимать знания специалистов. Думаю, что профориентационный сезон даст возможность сделать ребенку правильный выбор своей будущей профессии»,- отметил заместитель начальника по воспитательной работе Управления образования города Якутска Егор Охлопков

В течение трех недель свыше 70 детей из разных уголков республики будут посещать кружки дополнительного образования, проходить краткосрочные учебно-тренировочные сборы в детском технопарке «Кванториум».

Этим летом в Якутске всего открылись 76 лагерей, где на данный момент отдыхают 8076 детей.